Shakira defiende las críticas a Gerard Piqué: «Tengo que expresarme»

Shakira ha vuelto a la pequeña pantalla con una entrevista potente para la televisión americana. La cantante vuelve a pronunciar una bomba tras otra sobre la separación de Gerard Piqué y la canción cruel que hizo con Bizarrap para criticarlos a él y a Clara Chía.

Lo primero que ha querido dejar claro es que quiso desahogarse y que lo volvería a hacer: «Me dijeron que cambiara la letra de la canción, que no publicara la canción porque no sabían en qué estaba pensando. Pues no. No soy una funcionaria de las Naciones Unidas ni una funcionaria pública, soy una artista y tengo que expresarme; tengo que expresar lo que siento y cómo me siento. Esta libertad de expresión no es negociable«.

«Lo que no pensé es que acabara siendo un tema tan emblemático, esto no me lo imaginaba. Estas canciones que he estado escribiendo y compartiendo con la gente son un reflejo de mi mundo interior. Tengo los mejores fans del mundo, me conocen, me comprenden y me acompañan», ha reconocido.

Asegura que no le ha sido fácil llegar a ser la cantante exitosa que es actualmente, pero se muestra muy contenta: «Ha sido una de las grandes bendiciones que me ha dado la vida. La vida me ha quitado cosas, pero he tenido un público comprensivo y leal de manera constante. Es difícil encontrar gente leal, así que me siento afortunada».

Entrevista bomba de Shakira | Univisión

Shakira hace unas declaraciones feministas en la última entrevista

Considera que nunca se había sentido tan mujer como ahora: «Ahora más que nunca, después de tantos desafíos que me han tocado vivir, es cuando más mujer me siento y más entiendo el significado de ser mujer. Me siento representadas en tantas mujeres también… Ya sé que hay muchas que se sienten identificadas conmigo, pero el sentimiento es recíproco. Me siento hermana de tantas mujeres que han pasado lo mismo que yo o situaciones peores. La mujer tiene todos los obstáculos, pero no nos quedemos aquí. Lo más importante no es quejarse, sino identificar cuáles son estas resistencias y enfrentarse a ellas».

Sneak peek of Shakira’s new interview on Univision’s Primer Impacto airing today at 5p/4c. pic.twitter.com/Ttp9STesWn — Shakira Radio Stats (@Shakira_Radio) July 13, 2023

Ser famosa comporta que no pueda tener intimidad, del mismo modo que sabe que muchas mujeres la siguen y cree que esto es una responsabilidad: «Esta es una cosa de la que no me puedo escapar y no puedo evadirme. Cualquier persona pública tiene una influencia sobre los otros y tienes que ser el doble de cuidadoso cuando sabes que hay gente que te sigue o que te imita».