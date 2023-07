Shakira no se n’ha callat ni una des que s’ha separat de Gerard Piqué. L’exitosa cantant colombiana ha deixat clar que no li cau bé Clara Chía, la nova parella del pare dels seus fills. La va deixar verda en la cançó que va fer amb Bizarrap i, des de llavors, la publicista barcelonina li té jurada. Així ho asseguren fonts properes a ella, sobretot del seu grup d’amigues. Elles haurien iniciat una campanya de desprestigi contra Shakira, segons diuen, unes crítiques que “ha traspassat tots els límits de l’educació” segons afirma La Razón.

El mitjà qualifica les amistats més properes a Clara Chía com a pijaamigas, un grupet d’incondicionals que hauria començat a anomenar Shakira com “la bruixa“, “la vella” o “la menopàusica“. L’artista s’hauria assabentat que li estan dient així i, com és d’esperar, s’hauria enfadat de valent.

Expliquen que Shakira s’hauria posat en contacte amb una amiga que tenen amb comú amb Gerard Piqué i que, a través d’ella, li hauria demanat que intervingués “davant d’aquesta falta de respecte” si no vol que prengui mesures contra les amigues de la seva parella actual.

Clara Chía i Gerard Piqué, a la boda del germà | Europa Press

Clara Chía demana a Gerard Piqué que els fills deixin de referir-se a ella amb un malnom

Gerard Piqué hauria comunicat a Clara Chía que Shakira està realment enfadada i aquesta hauria acabat cedint, tot demanant a les amigues que deixin de criticar l’ex del futbolista públicament: “Clara no vol més problemes“. Del que també s’han assabentat? Que la noia ha fet una petició a canvi: “Li ha pregat a Gerard Piqué que els digui als seus fills que deixin d’anomenar-la la treballadora del papa“.

Caldrà veure si realment tots deixen de fer servir els malnoms i qualificatius als quals s’han acostumat. De moment, però, l’entorn de Shakira continua filtrant a la premsa que ella està molt dolguda i que “no acaba d’assimilar la traïció” en abandonar-la per una altra.