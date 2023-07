Gerard Piqué i Clara Chía continuen formalitzant la seva relació. Han acudit junts a la boda del germà de l’exfutbolista blaugrana i cada vegada és més habitual veure-la ben integrada en actes familiars. Això sí, aquí hi ha una línia vermella que encara no ha pogut creuar: la de coincidir amb Sasha i Milan. Els fills de Gerard Piqué no són accessibles per a ella encara, ja que Shakira hauria insistit molt en què no vol que entri a formar part de la seva vida de moment. No es fia de l’estabilitat d’aquesta parella i la separació és molt recent, així que hauria fet l’impossible per evitar aquesta trobada.

Que els prohibeixin conèixer la parella del pare és estrany i pot generar conflictes. La premsa llatinoamericana ha descobert, per exemple, que els nens no saben realment la formalitat d’aquest nou amor de Gerard Piqué. De fet, asseguren que els petits fan referència a Clara Chía com “la treballadora del papa“. És aquest un malnom despectiu o simple innocència que demostra que només saben que treballava a Kosmos amb ell?

Sembla que Shakira i Gerard Piqué tenen clar que encara és aviat per introduir la figura de Clara Chía als nens. Diversos mitjans asseguren que la decisió de posposar aquesta presentació formal és ferma i que la noia hi està d’acord: “Gerard i Clara han decidit que pot esperar bastant a què els nens facin vida en comú amb ella”.

Els fills de Gerard Piqué no estarien molt contents amb Clara Chía | Europa Press

Shakira, a Barcelona per recollir els nens i tornar junts a Miami

Aquesta setmana, els menors han estat a casa dels avis paterns per gaudir de la seva companyia abans que comencin les classes i hagin de tornar a Miami. Els pares de Gerard Piqué s’han acomiadat d’ells avui mateix, el dia en què Shakira acudia a Barcelona per recollir-los i retornar-los als Estats Units. No trigaran gaire en tornar a Catalunya, per això, tenint en compte que els pares han canviat l’acord de custòdia i els tindran cada quinze dies alterns.