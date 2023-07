Gerard Piqué y Clara Chía continúan formalizando su relación. Han acudido juntos a la boda del hermano del exfutbolista azulgrana y cada vez es más habitual verla muy integrada en actos familiares. Eso sí, aquí hay una línea roja que todavía no ha podido cruzar: la de coincidir con Sasha y Milan. Los hijos de Gerard Piqué no son accesibles para ella aún, ya que Shakira habría insistido mucho en que no quiere que entre a formar parte de su vida de momento. No se fía de la estabilidad de esta pareja y la separación es muy reciente, así que habría hecho lo imposible para evitar este encuentro.

Que les prohíban conocer a la pareja del padre es extraño y puede generar conflictos. La prensa latinoamericana ha descubierto, por ejemplo, que los niños no saben realmente la formalidad de este nuevo amor de Gerard Piqué. De hecho, aseguran que los pequeños hacen referencia a Clara Chía como «la trabajadora de papá«. ¿Es este un mote despectivo o simple inocencia que demuestra que solo saben que trabajaba en Kosmos con él?

Parece que Shakira y Gerard Piqué tienen claro que todavía es pronto para introducir la figura de Clara Chía en los niños. Varios medios aseguran que la decisión de posponer esta presentación formal es firme y que la chica está de acuerdo: «Gerard y Clara han decidido que puede esperar bastante a que los niños hagan vida en común con ella».

Los hijos de Gerard Piqué no estarían muy contentos con Clara Chía | Europa Press

Shakira, en Barcelona para recoger a los niños y volver juntos a Miami

Esta semana, los menores han estado en casa de los abuelos paternos para disfrutar de su compañía antes de que empiecen las clases y tengan que volver a Miami. Los padres de Gerard Piqué se han despedido de ellos hoy mismo, el día en que Shakira acudía en Barcelona para recogerlos y devolverlos a los Estados Unidos. No tardarán mucho al volver a Cataluña, por eso, teniendo en cuenta que los padres han cambiado el acuerdo de custodia y los tendrán cada quince días alternos.