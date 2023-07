Laura Escanes ha sorprendido a los fans de Álvaro de Luna al acceder a subir al escenario del concierto que ha ofrecido este domingo. El cantante le ha hecho pasar ante los miles de espectadores del Zevra Festival que disfrutaban de la canción que ha escrito para ella, un momento mágico que ha querido compartir en su perfil de Instagram.

El artista andaluz está muy y muy enamorado de la influencer barcelonesa, esto queda claro. Y lo ha vuelto a evidenciar en el mensaje sumamente romántico que le ha dedicado públicamente: «De las cosas más bonitas que me han pasado en estos días ha sido haberte escrito una canción en un momento de mi vida en el que sentía no estar preparado ni siquiera para soportarme. Que la cantara toda esta gente a pleno pulmón… Ojalá dure para siempre, aunque si no es así quiero agradecerte la bondad de tu alma (espejo en el que me miro desde que te conozco)».

Álvaro de Luna y Laura Escanes se dan un beso al escenario | Instagram

«No sé si en algún momento escribiré una canción con más corazón que esta. Lo que sí que sé es que me has enseñado a quererme, a querer bien y a querer ser mejor todo el rato. Eres de estas. De estas personas en las que me quiero mirar todo el rato porque son el reflejo de que el mundo merece la pena todo el rato. Estoy muy orgulloso de la persona que eres y de aquello que proyectas. Quiérete porque si no lo haces serás la única que no vea lo increíble que eres. Gracias para quererme bien y enseñarme el amor desde otro prisma», ha añadido Álvaro de Luna en esta declaración de amor.

Laura Escanes, muy emocionada en el escenario con Álvaro de Luna

En el video se ve a Laura Escanes llorando de emoción, con las manos en la boca de sorpresa y cantando al encontrarse en una escena digna de película romántica. La pareja se ha abrazado y se han dado un montón de besos mientras él le recordaba que todo aquello era para ella: «Esto es para ti, mi vida». De bien seguro que muchas fans del cantante han muerto de envidia al verlos así de tiernas y enamorados.