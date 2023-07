La ex de Risto Mejide, saturada: «Necesito que todo esto se pare»

Natalia Almarcha quiere que dejen de relacionarla con Risto Mejide, de quien ha sido pareja unos cuantos meses. La chica desde el principio dijo que no quería repercusión mediática, pero le acompañó a un acto oficial y la prensa le puso cara y nombre. Que hablara públicamente sobre la ruptura también la rodeó de mucha presión de la prensa, del mismo modo que lo hizo cuando se fue que se habían reconciliado y, posteriormente, que habían vuelto a separarse.

Se ha dicho que la farmacéutica valenciana ha vuelto con su ex ahora que ha roto definitivamente con Risto. Ha compartido una fotografía desde su habitación que un medio ha aprovechado para volver a hablar de su relación, un gesto que le ha indignado de mala manera. De hecho, ha compartido un pantallazo y los ha dejado claro que no le ha gustado nada lo que han hecho: «No sé hasta qué punto es legal que hagáis capturas de mi perfil de Instagram privado para crear noticias y mal rollos con alguien. No me usáis por favor. Necesito que todo esto se pare».

Ante esto, alguien le ha escrito diciéndole que no entendía qué era aquello y que deseaba que la dejaran en paz de una vez. Natalia, por su parte, ha compartido el mensaje con el que ha respondido esta persona: «Es que por mi salud mental necesito que se dejen de crear noticias sobre mí, que se olviden de mí y que no me relacionen. Este tema seguro que ya cansa la gente. Si yo he pasado página y he cambiado incluso de libro, que se actualicen».

La suya no ha sido una relación larga, pero sí intensa con unos cuántos problemas y rumores de infidelidades. Cuando parecía que habían acabado de malas maneras sorprendieron al anunciar que se habían dado una segunda oportunidad. Acudieron juntos a la boda de Edurne y De Gea, pero al avión de vuelta habrían mantenido una fuerte discusión y habrían cortado poco después. La suya ha sido una montaña rusa sin final feliz, al menos para Risto que vuelve a quedarse soltero. Ella, en cambio, ha vuelto a los brazos de su ex con quien sí que puede tener una vida anónima.