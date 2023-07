Kiko Rivera tendrá que operarse por culpa de un problema cardíaco grave

Kiko Rivera ingresó en el hospital hace unos días, una mala noticia que demostraba que volvía a sufrir problemas de salud. No se había filtrado qué era lo que le pasaba hasta ahora, que él mismo ha publicado un mensaje en el que explica cómo está y cuál es el diagnóstico del médico. Su vida cambió radicalmente a raíz de tener un ictus el año pasado y ahora tiene que ir con más cuenta siempre que nota algo diferente en su estado. En esta ocasión, la enfermedad tiene que ver con el corazón: «Hoy es un día importante para mi vida, hoy salimos de dudas con el cateterismo. Una parte de mi corazón no funciona en condiciones. No se alarmen, que todavía continúo vivo y con ganas de vivir».

El DJ, conocido por ser el hijo de Isabel Pantoja, ha dado las gracias por haber podido sobrevivir a un problema de salud grave: «Quiero agradecer a Dios por darme otra oportunidad de ver crecer a mis hijos, el motor de mi vida, y de enmendar mis errores que no son pocos. No quiero olvidarme de mi mujer, lo más importante de mi vida sin ningún tipo de duda. Gracias, Irene, te quiero por encima del mundo».

Sabe que no se ha comportado bien últimamente y ha pedido perdón por haber perdido las formas y no saber controlarse: «Mi corazón necesita sanarse y, por eso, os necesito a todos y así será. Me tomaré unos días después de las intervenciones necesarias para recuperarme. Vuelvo cuanto antes mejor. Todo irá a mejor, me estoy cuidando y así seguiré para dejar atrás todos mis malos hábitos que no han sido pocos», dice informando que tendrá que pasar por quirófano.

Kiko Rivera se retira de la música temporalmente para recuperarse del problema de salud

Ha pedido a sus seguidores que aprovechen la vida al máximo, ahora que se ha dado cuenta que todo puede acabar de repente. Uno de los titulares es que la madre ha ido a visitarlo en el hospital, un gesto que demuestra que su relación continúa mejorando después de meses sin hablarse: «Gracias, mama, por venir a verme y por pasar esta tarde juntos que para nosotros ha sido tan necesaria».

Ahora se retirará de los escenarios durante un tiempo para poder recuperarse de un problema cardíaco que no ha revelado. No ha dado detalles sobre que es lo que le pasa exactamente, pero debe de ser grave cuando habla de intervenciones quirúrgicas en plural y cuando continúa ingresado.