Kiko Rivera haurà d’operar-se per culpa d’un problema cardíac greu

Kiko Rivera va ingressar a l’hospital fa uns dies, una mala notícia que demostrava que tornava a patir problemes de salut. No s’havia filtrat què era el que li passava fins ara, que ell mateix ha publicat un missatge en el qual explica com està i quin és el diagnòstic del metge. La seva vida va canviar radicalment arran de tenir un ictus l’any passat i ara ha d’anar amb més compte sempre que nota alguna cosa diferent en el seu estat. En aquesta ocasió, la malaltia té a veure amb el cor: “Avui és un dia important per a la meva vida, avui sortim de dubtes amb el cateterisme. Una part del meu cor no funciona en condicions. No s’alarmin, que encara continuo viu i amb ganes de viure”.

Kiko Rivera ingressat a l’hospital | Instagram

El DJ, conegut per ser el fill d’Isabel Pantoja, ha donat les gràcies per haver pogut sobreviure a un problema de salut greu: “Vull agrair a Déu per donar-me una altra oportunitat de veure créixer els meus fills, el motor de la meva vida, i d’esmenar els meus errors que no són pocs. No vull oblidar-me de la meva dona, el més important de la meva vida sense cap mena de dubte. Gràcies, Irene, t’estimo per sobre del món”.

Sap que no s’ha comportat bé últimament i ha demanat perdó per haver perdut les formes i no saber controlar-se: “El meu cor necessita sanar-se i, per això, us necessito a tots i així serà. Em prendré uns dies després de les intervencions necessàries per recuperar-me. Torno el més aviat millor. Tot anirà a millor, m’estic cuidant i així seguiré per deixar enrere tots els meus mals hàbits que no han estat pocs”, diu tot informant que haurà de passar per quiròfan.

Kiko Rivera anuncia que pateix una malaltia del cor | Instagram

Kiko Rivera es retira de la música temporalment per recuperar-se del problema de salut

Ha demanat als seus seguidors que aprofitin la vida al màxim, ara que s’ha adonat que tot pot acabar de sobte. Un dels titulars és que la mare ha anat a visitar-lo a l’hospital, un gest que demostra que la seva relació continua millorant després de mesos sense parlar-se: “Gràcies, mama, per venir a veure’m i per passar aquesta tarda junts que per a nosaltres ha estat tan necessària”.

Ara es retirarà dels escenaris durant un temps per poder recuperar-se d’un problema cardíac que no ha revelat. No ha donat detalls sobre què és el que li passa exactament, però deu ser greu quan parla d’intervencions quirúrgiques en plural i quan continua ingressat.