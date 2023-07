Kiko Rivera ha preocupat els seus seguidors en publicar una fotografia des de l’hospital. El DJ, conegut per ser el fill del torero Paquirri i la cantant Isabel Pantoja, ha anunciat que ha necessitat ser ingressat en les últimes hores. No ha especificat quin és el motiu d’aquest deteriorament en la seva salut, simplement que ha patit un fort ensurt i que haurà d’estar al centre mèdic com a mínimes unes hores més.

En un story que ha compartit en el seu perfil d’Instagram, es mostra agraït per haver sobreviscut a un altre problema mèdic: “La vida em torna a donar un ensurt. Ja us aniré explicant. El vostre millor regal, que gaudiu del mambo i de la vida”, ha escrit tot acompanyant una fotografia que el mostra amb la via al braç.

Se’l veu visiblement desmillorat i més pàl·lid, estirat a la clàssica llitera d’una habitació d’hospital. Va ser el passat mes d’octubre quan va patir un ictus que va espantar-lo molt, ja que li paralitzava mig cos i va forçar-lo a canviar d’estil de vida radicalment. Des de llavors assegura que ha canviat tots els seus hàbits de consum per deixar enrere els problemes de salut, però sembla que això no ha estat suficient per evitar haver de tornar a ser ingressat pocs mesos després d’allò.

Kiko Rivera ingressat a l’hospital | Instagram

Kiko Rivera torna a l’hospital el dia que estrena el nou videoclip

Aquest darrer ingrés hospitalari coincideix amb la publicació del seu últim single, anomenat Mambo, que ha sortit a la llum avui mateix. De fet, Kiko Rivera havia publicat un vídeo en què se’l veia passejar pels carrers de Sevilla ahir a la nit mentre promociona el videoclip. Si ara està a l’hospital, això vol dir que sigui el que sigui que li ha passat; ha hagut d’ocórrer de matinada o en les darreres hores. La seva dona no s’ha pronunciat al respecte, així que caldrà esperar per saber exactament què és el que li ha passat i com es troba després d’aquest altre ensurt que l’ha forçat a ser hospitalitzat una altra vegada.

El que queda clar és que el DJ haurà de continuar esforçant-se si realment vol estar bé i tornar a la normalitat, ja que aquests problemes no ajuden al fet que pugui estar descansat i estar bé.