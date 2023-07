L’ex de Risto Mejide, saturada: “Necessito que tot això s’aturi”

Natalia Almarcha vol que deixin de relacionar-la amb Risto Mejide, de qui ha estat parella uns quants mesos. La noia des del principi va dir que no volia repercussió mediàtica, però el va acompanyar a un acte oficial i la premsa va posar-li cara i nom. Que parlés públicament sobre la ruptura també va envoltar-la de molta pressió de la premsa, de la mateixa manera que ho va fer quan va ser-se que s’havien reconciliat i, posteriorment, que havien tornat a separar-se.

S’ha dit que la farmacèutica valenciana ha tornat amb el seu ex ara que ha trencat definitivament amb Risto. Ha compartit una fotografia des de la seva habitació que un mitjà ha aprofitat per tornar a parlar de la seva relació, un gest que l’ha indignat de mala manera. De fet, ha compartit una captura de pantalla i els ha deixat clar que no li ha agradat gens el que han fet: “No sé fins a quin punt és legal que feu captures del meu perfil d’Instagram privat per crear notícies i mal rotllos amb algú. No em feu servir si us plau. Necessito que tot això s’aturi”.

Natalia Almarcha no vol sentir a parlar de Risto Mejide | Europa Press

Davant d’això, algú li ha escrit dient-li que no entenia què era allò i que desitjava que la deixessin en pau d’una vegada. Natalia, per la seva banda, ha compartit el missatge amb què ha respost aquesta persona: “És que per la meva salut mental necessito que es deixin de crear notícies sobre mi, que s’oblidin de mi i que no m’hi relacionin. Aquest tema segur que ja cansa la gent. Si jo he passat pàgina i he canviat fins i tot de llibre, que s’actualitzin”.

La seva no ha estat una relació llarga, però sí intensa amb uns quants problemes i rumors d’infidelitats. Quan semblava que havien acabat de males maneres van sorprendre en anunciar que s’havien donat una segona oportunitat. Van acudir junts a la boda d’Edurne i De Gea, però a l’avió de tornada haurien mantingut una forta discussió i haurien tallat poc després. La seva ha estat una muntanya russa sense final feliç, almenys per a Risto que torna a quedar-se solter. Ella, en canvi, ha tornat als braços del seu ex amb qui sí que pot tenir una vida anònima.