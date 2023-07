La boda d’Edurne i David De Gea, un espectacle: tirolina i massatges

Edurne i David De Gea s’han casat en una boda molt romàntica a Menorca, una cerimònia en què han reunit 80 convidats entre els quals hi havia moltes cares conegudes. Això ha permès que Laura Fa i Lorena Vázquez s’assabentin d’alguns secrets de tot el que va passar a dins. Els han tret a la llum en el seu pòdcast d’El Periódico, en el qual asseguren que els nuvis van pagar totes les despeses de trasllat i allotjament de les persones que volien que estiguessin amb ells en un dia tan especial. L’organització no hauria estat fàcil, ja que van necessitar la feina de 500 treballadors.

Entre els serveis que van oferir, destaquen alguns tan curiosos com un projector amb les pel·lícules preferides de la parella, un sopar exòtic i un massatgista disponible. Per tal que els convidats no s’avorrissin, haurien organitzat una mena de gimcana amb proves i una interrupció de la festa amb un munt de persones vestides amb granotes taronges que després van poder col·locar-se Santi Millán i la dona, per exemple.

Santi Millán i la dona, a la boda d’Edurne | Instagram

Revelen detalls de l’interior de la boda d’Edurne i David De Gea

La idea d’Edurne era entrar a la festa d’una manera molt impactant. Com? Segons les periodistes barcelonines, volia penjar-se d’una tirolina i aparèixer al convit mentre s’obrin dues cortines al seu pas. Ho tenia tot preparat, però a última hora s’ho hauria repensat i hauria declinat la proposta.

Edurne i David De Gea posen per a la premsa en la boda | Europa Press

Edurne i David De Gea ja són marit i muller | Instagram

També han sabut que va haver-hi discursos de familiars i d’alguns famosos, com el cas de Risto Mejide que va voler dedicar unes paraules a la seva companya de Got Talent. No van vendre la boda a cap revista, així que van permetre que la gent pogués tenir els telèfons mòbils. Alguns van publicar fotos de l’interior, però cap d’ells van mostrar com era el segon vestit que va dur la núvia amb pedreria i tall sirena.