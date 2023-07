Risto Mejide i Natalia Almarcha han trencat definitivament. Era la setmana passada quan es filtrava que s’havien reconciliat per sorpresa després de criticar-se públicament, una bona sintonia que ha durat poc. Semblava que estaven feliços d’haver-se perdonat i, de fet, van acudir junts a la boda d’Edurne i David De Gea a Menorca. Els problemes entre ells han pesat més i, finalment, haurien decidit seguir cadascú pel seu camí. El viatge en avió de retorn hauria estat la prova que les coses entre ells no funcionaven, tenint en compte que diversos testimonis asseguren a El Periódico que els haurien sentit discutir-se “tot el viatge”: “Es veia molt mal rotllo entre ells”. Segurament per això els fotògrafs els van captar amb les cares tan llargues a la seva arribada a l’aeroport…

Laura Fa ha parlat amb l’entorn de la farmacèutica i li han donat informació sobre aquesta segona -i, pel que sembla, definitiva- ruptura. El més fort? Que ella ha fet el pas de trencar i ha aprofitat per tornar amb el seu ex: “El que diuen és que a ella tota aquesta vida de Risto i els mitjans de comunicació no li ha agradat, que la feia enrere perquè ella vol una vida discreta com la que pot tenir amb aquest noi que la va a buscar a la farmàcia. Han recuperat la seva relació. Natalia va adoptar el gos amb aquest noi, una persona amb qui tenia un projecte de vida en comú i amb qui ara ha volgut tornar. Es tracta d’un professor valencià molt discret amb qui sortia abans de conèixer a Risto”.

Risto i Natalia han trencat definitivament | Europa Press

La parella hauria discutit molt a l’avió | Europa Press

Per què han trencat Risto i Natalia Almarcha?

La cosa va més enllà, ja que els amics de Natalia saben el motiu de la ruptura amb Risto: “Al seu entorn no els hi agradava gens la relació que tenia amb ell perquè ell té un caràcter molt més intens i, a vegades, els semblava que ella estava una mica anul·lada. Ella vol una vida discreta i, per això, ha preferit deixar-lo. No li desitja cap mal a Risto, però sí que vol que vagin cadascú per la seva banda. La relació s’ha acabat més o menys bé, però no sé jo si la cosa continuarà molt bé perquè no sé com portarà Risto que hagi tornat amb l’ex. La gent té clar que eren dos caràcters molt diferents i que no seria bo per a Natalia estar al costat de Risto“.

A més a més, sembla que també hauria estat un problema que Risto “no suportés” al gos de Natalia, a qui s’estima com un fill. També podria haver afectat la diferència d’edat entre ells, tenint en compte que es troben en fases de vida diferents i que han tingut dues vides que no tenen res a veure l’una amb l’altra.