Ràbia contra Cristina Pedroche per un comentari polèmic sobre el postpart

Cristina Pedroche ha estat molt real durant tot el postpart, fins al punt de compartir els problemes que ha tingut amb la lactància materna i l’evolució de la panxa en unes fotos reals. Ara, però, acaba de compartir una imatge i un missatge que ha generat un autèntic boom de ràbia i odi cap a ella. L’ha fet grossa en mostrar com té el cos tres setmanes després de donar a llum, espectacular i pràcticament igual que abans de quedar-se embarassada.

Sempre genera rabieta veure les recuperacions exprés de les famoses en temps rècord, ja que aquest és un repte inassumible per a la gran majoria de dones treballadores. En el seu cas, a més a més, ha dit que si ho ha aconseguit ha estat gràcies a la vida sana i l’exercici… una afirmació que ha agradat encara menys.

“Tres setmanes i dos dies de postpart. Aquí no hi ha sort ni miracles, hi ha molta preparació abans i durant l’embaràs. Vida saludable, esport, menjar sa i meditació”, ha escrit. A les fotos se la veu amb un biquini que realment demostra l’evolució del seu cos i costa de creure que només tres setmanes abans estigués embarassada.

Cristina Pedroche mostra com té el cos durant el postpart | Instagram

Sentir que digui que és possible estar així de recuperada en tan poc temps, com dèiem, ha convertit el seu nom en la diana perfecta. A Twitter, s’ha convertit en tendència i les crítiques han estat molt dures. Aquest només és un petit resum dels milers de missatges crítics amb ella que s’han arribat a publicar.

Aquest missatge de Cristina Pedroche és molt perillós. Per què ha de ser positiu tenir un ventre pla 3 setmanes després de l'embaràs? L'esclavitut de la bellesa és horrible, però fer-ho pocs dies després d'un part és molt perillós https://t.co/zhHPPE4bLg — David Àvila (@DavidAvilaP) August 5, 2023

Hace casi dos meses que he sido madre, no duermo, no me viene ningún pantalón, no tengo tiempo para nada ya que estoy dando el pecho y me reclama cada hora, pero no critiques a Cristina Pedroche porque sino eres una hater. Pedroche vete a la mierda, hombre ya — Mjrubiosa (@mjrubiosa_) August 6, 2023

Cristina Pedroche dice que el cuerpo tiene memoria y que todo vuelve a su sitio (3 semanas postparto).

Entonces yo, que parí hace 9 meses, mi cuerpo debe tener alzheimer. — Jennifer Gallego (@jennifeeer_gm) August 6, 2023

Quina pena que Cristina Pedroche amb els diners i facilitats que té hagi aprofitat el temps pel culte al cos en lloc d'aprofitar-lo per gaudir del seu bb i descansar.

Ja haguéssim volgut moltes tenir tot el dia lliure "de polvo i paja" per poder estar 100% pel nostre bb — Ojodeloca (@Ojodeloca5) August 6, 2023

el tuit de la cristina pedroche és molt desafortunat perquè diu que si no ets una sílfide 3 setmanes després de parir és perquè no vols. em sembla estupendo que compleixi el seu objectiu, però podria haver escollit millor les paraules — albercoca (@albercocs) August 6, 2023

Lo que se critica de Cristina Pedroche es que señala a las parturientas como responsables de su cuerpo ignorando las circunstancias sociales, personales, familiares de cada una. Cuando trabajas hasta la semana 39 durante 8h quizás no tengas ganas de deporte o meditación. — MP (@MariahPerezS) August 6, 2023

Cristina Pedroche en su receta NO HAY SUERTE NI MILAGROS, “sólo” ha omitido que NECESITAS un PASTIZAL para pagar el tiempo y ayuda de varios profesionales:



– El personal trainner y quien te cuide el bebé

– Sesiones RF

– Etc

⁃ Quien cuide la casa mientras tú haces todo lo… pic.twitter.com/CrbzvPshrA — Judit 🔻 (@judit_sinhache) August 6, 2023

No envidia, es la falta de empatía de Cristina Pedroche con el resto de mujeres a las que, con su mensaje, está culpando de no recuperarse a las tres semanas, porque si ella pudo,las demás también. Poco empático y bastante infantil. — @BerAnS (@Persefonenoega) August 6, 2023

Cristina Pedroche es defensa en un comunicat

Cristina Pedroche ha emès un comunicat en què ha volgut defensar-se. En ell, assegura que li fa molta ràbia haver d’estar-se justificant sempre i deixa clar que sempre ha intentat mostrar-se real durant l’embaràs i postpart de la filla: “És esgotador haver d’explicar cada cosa que faig i haver de rebre tot aquest odi sempre. I és culpa meva per compartir res, però no pensava que passaria tot això. No he dit que aquest sigui el cos que se li ha de quedar a ningú després de donar a llum. És el meu compte i parlo de mi, només del meu cas personal. No parlo d’altres dones ni d’altres embarassos que no siguin el meu”.

“Jo he tingut un molt bon embaràs sense cap problema mèdic que m’hagi fet agafar més pes ni res, a més a més d’haver-me cuidat amb esport i alimentació. He pujat l’evolució del meu cos des del principi fins ahir, tot posant èmfasis en com d’orgullosa que he estat per tots els canvis que ha anat donant el meu cos per tal de poder donar vida. I això és el més important, tota la resta és superficial”, prossegueix.

Cristina Pedroche insisteix en què ha estat sincera i transparent sobre els problemes que ha tingut en l’inici de la seva lactància materna: “He parlat dels talls en el meu pit pels primers dies de lactància, de les ombres que estic tenint durant el postpart i, fins i tot, que he necessitat una psicòloga perinatal”. Considera que ha fet bé en compartir quins llibres ha llegit i quins recursos professionals l’han ajudat en aquest procés: “Si he compartit els meus entrenaments i el menjar ha estat per motivar a tenir una vida sana. Repeteixo, aquest és el meu compte personal i la meva experiència”.

Cristina Pedroche es defensa | Instagram

S’ha volgut defensar i ha assegurat que, en cap moment, ha volgut fer pensar que es considera millor mare que ningú: “Estic descansant molt poc, cada 2 o 3 hores dono el pit, no m’he separat de la meva filla ni un segon des que va néixer i tot això que s’ha generat sempre em passa factura. He de protegir-me i cuidar la meva salut mental no només per mi, per la meva filla”.

I acaba amb una clatellada cap als crítics: “Gràcies a aquells que m’enteneu i em doneu suport. Als que no, a tots aquells que em desitgeu coses tan lletges, que m’insulteu i que m’envieu tot aquest odi, us abraço perquè està clar que necessiteu més amor a la vostra vida”.