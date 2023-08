Mar Regueras ha reaparecido en televisión después de años sin saberse nada de ella. El programa de Antena 3 Espejo Público ha querido contar con su testimonio y esto les ha permitido reflexionar sobre el machismo que todavía impera en el mundo de la interpretación. La actriz tuvo una época de gloria y llegó a trabajar en muchísimos proyectos televisivos, pero ha lamentado que ha pasado los últimos 11 años sin recibir ninguna oferta de trabajo.

Considera que esta carencia de oportunidades no es un castigo a algún error que cometió o a su estilo, sino que la relaciona directamente con qué haya cumplido 53 años: «Este es un problema que tenemos las mujeres en todos los sectores, pero todavía mucho más en el artístico. A los hombres no les pasa esto, ya que hay muchos compañeros de profesión de mi edad que todavía trabajan».

Le da rabia que un hombre mayor pueda trabajar en televisión sin problema, mientras que las productoras todavía buscan a mujeres jóvenes para ponerlas ante las cámaras. Esta denuncia la ha extendido en programas que conoce bien, como es el caso del Grand Prix que acaban de reestrenar con Ramón García y dos presentadoras jóvenes. ¿Por qué lo han mantenido a él y no a las copresentadoras que estaban con él a finales de los años 90? ¿Él ha envejecido bien y ellas no?

Una antigua copresentadora del Grand Prix critica la nueva versión | TVE

Hay que recordar que Mar fue una de estas presentadoras del concurso de las vaquillas entre 1996 y 1997. Esto le ha dado alas a denunciar a TVE por la decisión que ha tomado: «Hay programas que se acaban de estrenar después de 15 años sin estar en antena y que mantienen el mismo presentador. Él es maravilloso y un gran profesional, sí, pero las chicas que tiene a su lado son chicas jóvenes que tienen la edad que yo tenía cuando estaba allá trabajando. Lo puedo decir sin ningún problema, me refiero al Grand Prix «, dice en un sonoro zasca.

Mar Regueras denuncia que nadie le dé trabajo de actriz desde que tiene 50 años

En una entrevista reciente, la barcelonesa Mar Regueras reconoció que había tenido que buscarse la vida en trabajos otros ámbitos porque no la querían de actriz en ningún sitio: «No se acaba el mundo porque no pueda vivir de la interpretación, sin embargo. He estado trabajando en el sector inmobiliario y ahora mismo tengo trabajo en una notaría. ¿Que me gustaría trabajar como actriz porque es lo mío ? Pues sí».

Mar Reguera critica el Grand Prix | Antena 3

La antigua trabajadora de TVE ha soltado una crítica potente hacia la nueva versión del programa en la que se hizo conocida para mucha gente. Habrá que ver si recibe respuesta o si optan por ignorar sus comentarios maliciosos y llenos de razón.