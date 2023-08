Mar Regueras ha reaparegut a televisió després d’anys sense saber-se res d’ella. El programa d’Antena 3 Espejo Público ha volgut comptar amb el seu testimoni i això els ha permès reflexionar sobre el masclisme que encara impera en el món de la interpretació. L’actriu va tenir una època de glòria i va arribar a treballar en moltíssims projectes televisius, però ha lamentat que ha passat els últims 11 anys sense rebre cap oferta de feina.

Considera que aquesta manca d’oportunitats no és un càstig a algun error que va cometre o al seu estil, sinó que la relaciona directament amb què hagi complert 53 anys: “Aquest és un problema que tenim les dones a tots els sectors, però encara molt més a l’artístic. Als homes no els passa això, ja que hi ha molts companys de professió de la meva edat que encara treballen”.

Li fa ràbia que un home gran pugui treballar a televisió sense problema, mentre que les productores encara busquen a dones joves per posar-les davant de les càmeres. Aquesta denúncia l’ha estès a programes que coneix bé, com és el cas del Grand Prix que acaben de reestrenar amb el Ramón García i dues presentadores joves. Per què l’han mantingut a ell i no a les copresentadores que estaven amb ell a finals dels anys 90? Ell ha envellit bé i elles no?

Una antiga copresentadora del Grand Prix critica la nova versió | TVE

Cal recordar que Mar va ser una d’aquestes presentadores del concurs de les vaquetes entre el 1996 i el 1997. Això li ha donat ales a denunciar TVE per la decisió que ha pres: “Hi ha programes que s’acaben d’estrenar després de 15 anys sense estar en antena i que mantenen el mateix presentador. Ell és meravellós i un gran professional, sí, però les noies que té al seu costat són noies joves que tenen l’edat que jo tenia quan estava allà treballant. Ho puc dir sense cap problema, em refereixo al Grand Prix“, diu en una sonora clatellada.

Mar Regueras denuncia que ningú no li doni feina d’actriu des que té 50 anys

En una entrevista recent, la barcelonina Mar Regueras va reconèixer que havia hagut de buscar-se la vida en feines d’altres àmbits perquè no la volien d’actriu a cap lloc: “No s’acaba el món perquè no pugui viure de la interpretació, però. He estat treballant en el sector immobiliari i ara mateix tinc feina en una notaria. Que m’agradaria treballar com actriu perquè és lo meu? Doncs sí”.

Mar Reguera critica el Grand Prix | Antena 3

L’antiga treballadora de TVE ha deixat anar una crítica potent cap a la nova versió del programa en què va fer-se coneguda per a molta gent. Caldrà veure si rep resposta o si opten per ignorar els seus comentaris maliciosos i plens de raó.