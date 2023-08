Les noves presentadores del ‘Grand Prix’ es defensen de les crítiques

El Grand Prix ha tornat a TVE aquest dilluns amb una segona entrega de la seva nova versió. Amb proves noves i més caigudes divertides, l’icònic programa ha entretingut i ha generat molts comentaris a la xarxa. Amb Ramón García al capdavant -com no podia ser d’una altra manera-, realment una de les coses de les quals més se’n parla és del paper de les seves companyes, Michelle Calvó i Cristinini. No acaba de convèncer com ho fan i aquestes crítiques han omplert Twitter una altra setmana.

En aquesta ocasió, s’ha generat un debat al voltant de la diferència d’edat entre elles i Ramonchu, ja que alguns consideren “masclista” que les presentadores hagin de ser joves i guapes, mentre que la presència d’ell no es qüestiona encara que hagi envellit.

Michelle Calvó i Cristinini es defensen de les crítiques dels seus papers al Grand Prix

Totes dues parlen en una entrevista a Vertele en què defensen els seus fitxatges i també la manera en què treballen, la que tampoc no està agradant gaire als teleespectadors. L’actriu canària reconeix que no s’esperava gens que s’haguessin fixat en ella per treballar al costat de Ramón García: “Vaig acceptar només per honrar els moments que vivia amb els meus avis quan veia el programa de petita. Recordo el meu avi plorar de riure. Són moments supermacos i em venia de gust generar aquests records que jo tinc a les noves generacions”, ha dit Calvó.

Sobre el seu paper més divertit i obert, considera que és el que cal per apropar-se a les noves generacions: “Les anteriors presentadores estaven una mica encotillades i ens havíem de modernitzar. M’agrada moltíssim que el nostre paper sigui diferent del que tenien elles. Ara tenim una llibertat total i la dona té un paper molt més interessant”.

Cristinini defensa que una streamer pugui ser presentadora de televisió

Pel que fa a la streamer Cristinini, té clar que el seu fitxatge respon a la necessitat d’atreure públic jove enganxat a TikTok i Twitch: “He de ser la nota discordant d’aquesta nova etapa”. Ella és l’encarregada de retransmetre les proves, un paper que molts consideren que fa massa exagerat i sense deixar respirar el que passa. Com es defensa? “Jo espero integrar-me, sí, però també he de desentonar una mica perquè estic aquí per això. He de portar el món digital al programa i fer-lo més modern. Sempre hi haurà gent amb prejudicis, però vinc amb la mentalitat de fer la meva feina el millor que pugui. M’he cansat d’haver de demostrar res, fa molts anys que ho faig i ara m’ho vull passar bé”.

La youtuber deixa clar que la feina que fan els streamers i la dels presentadors de televisió no són tan diferents: “Tenen molts elements comuns, per no dir tots. Nosaltres comuniquem i entretenim, que són els grans objectius dels programes també. Cadascú s’ha de posar les piles i ens hem de donar la mà per arribar més lluny”.