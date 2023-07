Cristina Pedroche va ser mare de la seva primera filla fa només quinze dies, un temps en el qual s’ha recuperat prou ràpidament del part. Des de llavors ha respost algunes preguntes dels seus fans, que estan encuriosits sobre aquests primers dies de la presentadora com a mare. Darrerament són molts els qui comencen a interrogar-la sobre la privacitat de la petita Laia. Com és que no ha ensenyat encara la seva careta públicament? Sobre aquest tema ha volgut sincerar-se en l’última publicació que ha fet a través de les xarxes socials.

I és que ha volgut compartir una captura de pantalla amb el missatge que li envia un seguidor: “Has estat nou mesos explicant-nos-ho tot sobre l’embaràs i ara hauries d’ensenyar al bebè”, li han dit. Ella, davant d’això, ha esclatat i ha dit la seva: “I sobre aquest tipus de missatges, que també en rebo molts… No crec que hagi estat pesada amb el tema de l’embaràs, no he compartit gairebé res sobre ella, ni tan sols una ecografia. He anat compartint les coses que a mi com a dona m’han vingut molt bé durant l’embaràs perquè creia que podria ajudar altres dones”.

“Ja sabeu que genero molt d’odi i el meu objectiu ara en la vida és cuidar i protegir la meva filla. Si ja rebo molts missatges lletjos sobre ella quan no he ensenyat ni tan sols un peu seu, no vull ni imaginar el que podria ser si ho faig. Sé que la majoria sou adorables i em doneu molta estima, però haurà de ser ella quan sigui gran qui decideixi si vol que se la conegui o no. Gràcies per la comprensió”, ha dit en aquest comunicat al respecte. Una decisió que també han pres molts altres famosos, com és el cas de Laura Escanes i Risto Mejide amb Roma. El món és perillós i encara més quan parlem de persones famoses i els seus fills petits.

Molts seguidors li han preguntat si podran veure la cara de la nena | Instagram

Cristina Pedroche explica per què ha pres aquesta decisió | Instagram

Cristina Pedroche explica com es troba després del part

La presentadora també ha compartit més informació sobre la seva evolució durant el postpart. Des que donés a llum a la seva primera filla, Cristina Pedroche ha publicat fotografies reals de la seva panxa i ha reconegut que ha tingut problemes amb la lactància materna. Com es troba ara que han passat uns dies més? Ella mateixa ho revela en un story d’Instagram: “Sobre si et pots banyar o no després de donar a llum, com en tot, cada dona és diferent i té una recuperació única. Només poden ser els professionals qui us diguin si podeu o no. En el meu cas, sí que em puc banyar perquè la meva ginecòloga m’ha donat l’alta, ja no taco sango i no tinc punts“.

La presentadora explica com es troba | Instagram

Amb aquesta explicació, doncs, treu a la llum que està molt recuperada del part i que pot començar a fer vida normal i, fins i tot, banyar-se a la piscina quan sempre s’ha dit allò que has d’estar 40 dies sense poder fer-ho.