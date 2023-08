Las nuevas presentadoras de ‘Grand Prix’ se defienden de las críticas

El Grand Prix ha vuelto a TVE este lunes con una segunda entrega de su nueva versión. Con pruebas nuevas y más caídas divertidas, el icónico programa ha entretenido y ha generado muchos comentarios en la red. Con Ramón García al frente -como no podía ser de otro modo-, realmente una de las cosas de las que más se habla es del papel de sus compañeras, Michelle Calvó y Cristinini. No acaba de convencer como lo hacen y estas críticas han llenado Twitter otra semana.

En esta ocasión, se ha generado un debate alrededor de la diferencia de edad entre ellas y Ramonchu , puesto que algunos consideran «machista» que las presentadoras tengan que ser jóvenes y guapas, mientras que la presencia de él no se cuestiona aunque haya envejecido.

Igual que vuelve el Grand Prix y @ramongarciaofi estaría genial que las presentadoras pudieran envejecer como él… o vestir con un atuendo completo sin enseñar hombros, ombligo… — Alba (@albualba84) July 31, 2023

Hombre: 61 años. No especialmente atractivo

Mujeres: 33 y 31 años. Delgadas y muy atractivas.

Ya no habrá maltrato animal, pero sigue habiendo machismo. pic.twitter.com/H7X8Dd5WK0 — Ane Lindane (@AneLindane) July 31, 2023

Michelle Calvó y Cristinini se defienden de las críticas de sus papeles en el Grand Prix

Las dos hablan en una entrevista en Vertele en la que defienden sus fichajes y también la manera en la que trabajan, la que tampoco está gustando mucho a los telespectadores. La actriz canaria reconoce que no se esperaba para nada que se hubieran fijado en ella para trabajar junto a Ramón García: «Acepté solo para honrar los momentos que vivía con mis abuelos cuando veía el programa de pequeña. Recuerdo a mi abuelo llorar de risa. Son momentos superbonitos y me apetecía generar estos recuerdos que yo tengo a las nuevas generaciones», ha dicho Calvó.

Sobre su papel más divertido y abierto, considera que es lo que hace falta para acercarse a las nuevas generaciones: «Las anteriores presentadoras estaban un poco encorsetadas y nos teníamos que modernizar. Me gusta muchísimo que nuestro papel sea diferente al que tenían ellas. Ahora tenemos una libertad total y la mujer tiene un papel mucho más interesante».

Cristinini defiende que una streamer pueda ser presentadora de televisión

En cuanto a la streamer Cristinini, tiene claro que su fichaje responde a la necesidad de atraer público joven enganchado a TikTok y Twitch: «Tengo que ser la nota discordante de esta nueva etapa». Ella es la encargada de retransmitir las pruebas, un papel que muchos consideran que hace demasiado exagerado y sin dejar respirar el que pasa. ¿Cómo se defiende? «Yo espero integrarme, sí, pero también tengo que desentonar un poco porque estoy aquí para esto. Tengo que llevar el mundo digital al programa y hacerlo más moderno. Siempre habrá gente con prejuicios, pero vengo con la mentalidad de hacer mi trabajo lo mejor que pueda. Me he cansado de tener que demostrar nada, hace muchos años que lo hago y ahora me lo quiero pasar bien».

