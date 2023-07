TVE ha triunfado con el retorno del Grand Prix , una idea nostálgica que ha convencido a los telespectadores que vibraban hace dos décadas con las pruebas y las vaquillas. En esta ocasión no hay vacas reales, pero sí que repite experiencia el icónico Ramón García. El estreno ha convencido con un buenísimo 26,1% de audiencia en España y un 21,4% en Cataluña, dos cifras récord que demuestran que la cadena pública ha arrasado.

Los troncos locos , la patata caliente , el básquet en pañales … estas son tres de las pruebas clásicas del programa que han querido recuperar en la segunda vida del concurso familiar líder durante muchos años. Había muchas ganas del retorno de la competición entre dos pueblos pequeños y esto se ha demostrado con cifras muy buenas que deben de haber satisfecho a la dirección. No han hecho una copia moderna de la versión anterior, sino que la han adaptado a los nuevos tiempos -sin sufrimiento animal- y han añadido pruebas nuevas que mantienen la esencia original. Los primeros padrinos de los equipos han estado Lolita Flores y Miguel Ángel Silvestre, quienes lo han dado todo para animar a los respectivos pueblos.

🥔💥 Nos declaramos fans de Lolita Flores y la primera la Patata caliente que explota en el Gran Prix.#GrandPrixTVE pic.twitter.com/V2mJnKl1eT — Grand Prix del Verano (@GrandPrix_tve) July 24, 2023

Ramón García ha estado excepcional y ha conseguido que pareciera que no había pasado el tiempo. El programa marcó a toda una generación de niños que sintonizaban el programa semana tras semana y reían sin cesar con sus padres, un recuerdo bonito que ha vuelto este lunes gracias a este retorno televisivo tan y tan esperado.

Una, dos y… ¡ahí va Ramón! ¡a por los pingüinos!

Que el presentador se lo pasa bien haciendo el Grand Prix del verano, lo sabíamos todos, ¿no?#GrandPrixTVE pic.twitter.com/SGHkbHkNZR — Grand Prix del Verano (@GrandPrix_tve) July 24, 2023

Las incorporaciones de Wilbur y Cristinini no convencen

En cuanto a los cambios de esta nueva edición, seguramente el más destacable sea la desaparición de las vaquillas. La mascota del programa es una persona disfrazada de una de ellas, por eso, a quien han bautizado como María Fernanda, « la vaquilla que corre, rema y anda «. Otras incorporaciones que no ha gustado tanto han sido la de la streamer Cristina López Cristinini , encargada de comentar los juegos. No ha gustado cómo lo ha hecho y son muchos quienes han pedido que abandone este papel porque distrae y no aporta nada, una crítica que se entiende algo más si recordamos que no cuenta con muchos fans… En este sentido, tampoco han aplaudido la figura de Wilbur, un acróbata con el objetivo de entretener entre juego y juego que ha acabado adoptando un papel de tontito que ha cargado más que divertir.

Me gustaba y me gusta aunque para mí sobra Wilbur, no le veo la gracia — @celeste azul 💙 🌊 🪬🌊🪬🌊 (@orcaazulceleste) July 25, 2023

Muchas cosas que mejorar. La Cristi comentando todas las pruebas le quita emoción. Wilbur se supone que tiene que hacer gracia. Pero ninguna. — Alex_95 ❤ (@alex_9_zamorano) July 24, 2023

Cristinini y Wilbur me sobran mucho, me sacan mucho del contexto. En el Grand Prix no hace falta conectar con nadie en concreto, ya de por sí es un formato familiar que vuelve después de 20 años. — 𝕊ιмþℓємєи†є 𝔸ℕ𝔸 (@anabm09) July 24, 2023

Los telespectadores, encantados con el retorno del Grand Prix

Twitter se ha llenado de mensajes tiernos y cargados de recuerdos bonitos, como era de esperar. TVE ha esperado mucho para recuperar este concurso y queda demostrado que la espera ha merecido la pena: «El Grand Prix son aquellas noches de verano inocentes en el sofá de casa cuando no tenía preocupaciones», «Estuvo muy entretenido y me gustó mucho. La prueba del baloncesto y de los pingüinos geniales, todas las pruebas muy bien» o «Los troncos locos es el mejor contenido televisivo de la historia» son algunas de las valoraciones que han dejado escritas los fans.

Retornar a la infancia de esta manera tan fetén es un gustazo que no se puede describir con palabras. Ojalá el Grand Prix se quede para no volver a irse jamás. — Marcos Santiago Becerra (@Sunseuss) July 25, 2023

El Grand Prix són aquelles nits d’estiu innocents, al sofà de casa, quan no tenia preocupacions pic.twitter.com/aKthZrs8gA — Jordi Dotras Targas (@jdotras) July 24, 2023

Estuvo muy entretenido y me gustó mucho. La prueba del baloncesto, la de los pingüinos geniales. Todas las pruebas muy bien — estrellademar #No a la guerra; Stop the war# (@estrellasymar1) July 25, 2023

"los troncos locos" del GrandPrix és el millor contingut televisiu de la història. — Marc Llibre (@llibreti) July 24, 2023

Mi yo viendo Grand Prix // Mi yo viendo Grand Prix 18 años más tarde #GrandPrixTVE pic.twitter.com/HaqlRdvdTs — Cristina Talavera (@Chriisty_12) July 24, 2023

Volver a escuchar la intro del Grand Prix 18 años después #GrandPrixTVE pic.twitter.com/k4qDw9lD53 — Mai (@Maaii_Blablebli) July 24, 2023