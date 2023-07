Joc de cartes tendrá una versión española en La Sexta con Alberto Chicote de presentador. La noticia demuestra que el éxito del programa de Marc Ribas en TV3 ha traspasado fronteras y ahora la televisión nacional también quiere sacarle provecho. Yotele ha sabido en exclusiva que la cadena estatal ya prepara esta nueva versión, la que llamarán Juego de cartas tal cual. No hay fecha de estreno, pero habrían sabido que las grabaciones empezarían el próximo otoño. En La Sexta les gustan mucho los concursos culinarios sobre todo después de la buena audiencia y repercusión de Pesadilla en la cocina , así que cuadra que quieran beber de los buenos resultados de este proyecto.

Este programa en concreto no es una creación originaria de TV3, sino que se trata de la adaptación de un formato internacional que se ha emitido en muchos países y que originariamente se llama My restaurant rocks (mi restaurante es guay ). La idea es exactamente la de Joc de cartes , que varios restaurantes compitan para acontecer el mejor en su categoría. El propietario de cada negocio prepara un menú para los competidores, que comen y valoran individualmente las propuestas de los rivales. Se hace la media de todas las valoraciones, en las que no solo se tiene en cuenta la comida, y a final del programa se escoge cuál de los cuatro ha ofrecido la mejor imagen en global.

TV3 no es la única cadena que ha adaptado este concurso. También lo ha hecho la televisión vasca y Telemadrid, tres propuestas a las que ahora se sumará La Sexta como la primera televisión nacional que lo emita. Lo más probable es que los restaurantes participantes sean de diferentes comunidades autónomas para dar una oportunidad a todas ellas. Como es habitual, escogerían una temática concreta para cada programa para dividirlos y equipararlos para que la competición sea equilibrada.

Y todo esto lo harán con Alberto Chicote al frente, un grande de este formato televisivo que puede explotar todavía más en una idea que ya se ha demostrado que es fructífera. Si pide consejo a Marc Ribas o no, ya se verá. La cuestión será esperar a su estreno para ver si esta idea también gusta en España.