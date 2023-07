TVE ha triomfat amb el retorn del Grand Prix, una idea nostàlgica que ha convençut els teleespectadors que vibraven fa dues dècades amb les proves i les vaquetes. En aquesta ocasió no hi ha vaques reals, però sí que repeteix experiència l’icònic Ramón García. L’estrena ha convençut amb un boníssim 26,1% d’audiència a Espanya i un 21,4% a Catalunya, dues xifres rècord que demostren que la cadena pública ha arrasat.

Els troncos locos, la patata caliente, el básquet en pañales… aquestes són tres de les proves clàssiques del programa que han volgut recuperar en la segona vida del concurs familiar líder durant molts anys. Hi havia moltes ganes del retorn de la competició entre dos pobles petits i això s’ha demostrat amb xifres molt bones que deuen haver satisfet la direcció. No han fet una còpia moderna de la versió anterior, sinó que l’han adaptat als nous temps -sense patiment animal- i han afegit proves noves que mantenen l’essència original. Els primers padrins dels equips han estat Lolita Flores i Miguel Ángel Silvestre, els qui ho han donat tot per tal d’animar els respectius pobles.

🥔💥 Nos declaramos fans de Lolita Flores y la primera la Patata caliente que explota en el Gran Prix.#GrandPrixTVE pic.twitter.com/V2mJnKl1eT — Grand Prix del Verano (@GrandPrix_tve) July 24, 2023

Ramón García ha estat excepcional i ha aconseguit que semblés que no havia passat el temps. El programa va marcar tota una generació de nens que sintonitzaven el programa setmana rere setmana i reien sense parar amb els pares, un record maco que ha tornat aquest dilluns gràcies a aquest retorn televisiu tan i tan esperat.

Una, dos y… ¡ahí va Ramón! ¡a por los pingüinos!

Que el presentador se lo pasa bien haciendo el Grand Prix del verano, lo sabíamos todos, ¿no?#GrandPrixTVE pic.twitter.com/SGHkbHkNZR — Grand Prix del Verano (@GrandPrix_tve) July 24, 2023

Les incorporacions del Wilbur i Cristinini no convencen

Pel que fa als canvis d’aquesta nova edició, segurament el més destacable és la desaparició de les vaquetes. La mascota del programa és una persona disfressada d’una d’elles, per això, a qui han batejat com María Fernanda, “la vaquilla que corre, rema y anda“. Altres incorporacions que no ha agradat tant han estat la de la streamer Cristina López Cristinini, encarregada de comentar els jocs. No ha agradat com ho ha fet i són molts els qui han demanat que abandoni aquest paper perquè distreu i no aporta res, una crítica que s’entén una mica més si recordem que no compta amb molts fans… En aquest sentit, tampoc no han aplaudit la figura de Wilbur, un acròbata amb l’objectiu d’entretenir entre joc i joc que ha acabat adoptant un paper de tontet que ha carregat més que divertir.

Me gustaba y me gusta aunque para mí sobra Wilbur, no le veo la gracia — @celeste azul 💙 🌊 🪬🌊🪬🌊 (@orcaazulceleste) July 25, 2023

Muchas cosas que mejorar. La Cristi comentando todas las pruebas le quita emoción. Wilbur se supone que tiene que hacer gracia. Pero ninguna. — Alex_95 ❤ (@alex_9_zamorano) July 24, 2023

Cristinini y Wilbur me sobran mucho, me sacan mucho del contexto. En el Grand Prix no hace falta conectar con nadie en concreto, ya de por sí es un formato familiar que vuelve después de 20 años. — 𝕊ιмþℓємєи†є 𝔸ℕ𝔸 (@anabm09) July 24, 2023

Els teleespectadors, encantats amb el retorn del Grand Prix

Twitter s’ha omplert de missatges tendres i carregats de records macos, com era d’esperar. TVE ha esperat molt per recuperar aquest concurs i queda demostrat que l’espera ha valgut la pena: “El Grand Prix són aquelles nits d’estiu innocents al sofà de casa quan no tenia preocupacions”, “Va estar molt entretingut i em va agradar molt. La prova del bàsquet i dels pingüins genials, totes les proves molt bé” o “Els troncos locos és el millor contingut televisiu de la història” són algunes de les valoracions que han deixat escrites els fans.

Retornar a la infancia de esta manera tan fetén es un gustazo que no se puede describir con palabras. Ojalá el Grand Prix se quede para no volver a irse jamás. — Marcos Santiago Becerra (@Sunseuss) July 25, 2023

El Grand Prix són aquelles nits d’estiu innocents, al sofà de casa, quan no tenia preocupacions pic.twitter.com/aKthZrs8gA — Jordi Dotras Targas (@jdotras) July 24, 2023

Estuvo muy entretenido y me gustó mucho. La prueba del baloncesto, la de los pingüinos geniales. Todas las pruebas muy bien — estrellademar #No a la guerra; Stop the war# (@estrellasymar1) July 25, 2023

"los troncos locos" del GrandPrix és el millor contingut televisiu de la història. — Marc Llibre (@llibreti) July 24, 2023

Mi yo viendo Grand Prix // Mi yo viendo Grand Prix 18 años más tarde #GrandPrixTVE pic.twitter.com/HaqlRdvdTs — Cristina Talavera (@Chriisty_12) July 24, 2023

Volver a escuchar la intro del Grand Prix 18 años después #GrandPrixTVE pic.twitter.com/k4qDw9lD53 — Mai (@Maaii_Blablebli) July 24, 2023