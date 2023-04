Torna el ‘Grand Prix’ aquest estiu, amb Ramón García i sense vaques

Grand Prix torna a televisió. Després de molts anys d’especulacions, finalment TVE ha convençut Ramón García i aquest estiu podrà tornar-se a veure l’exitós programa de les vaquilles. Ha estat en el seu compte oficial de Twitter on han acabat amb els rumors i han confirmat la bona notícia, la que ha alegrat moltíssim els fans d’un espai que feia unes audiències estratosfèriques.

En aquesta nova etapa, hi haurà uns quants canvis. La més destacable és que deixaran de fer servir petites vaques, les que abans tenien un paper molt destacat en tres de les proves que sempre es feien. No volien problemes amb les associacions animalistes i han aplicat les lleis de protecció animal, les que prohibirien aquesta pràctica i, encara menys, a la televisió pública. En comptes d’aquest animal, podrien optar per substituir-lo per un drac fals que interpretarà les mateixes funcions que tenia. Aquesta és només una de les opcions que tenen al cap, però podrien acabar decantant-se per alguna altra.

El Grand Prix deixarà d’emetre algunes de les seves proves més icòniques

Una altra de les modificacions afecta el plató, el que deixarà de tenir una plaça de toros. D’aquesta manera, desapareixerien algunes proves com La vaca pichichi, Los sumos o Los bebés golosos. Els que sí que podria continuar en el format són els clàssics Los troncos locos, La patata caliente o Los bolos. Continuaran amb el mateix esquema, de tenir la grada dividida en gent de dos pobles que formaran uns equips que competiran per endur-se el premi final.

Sabemos que en los últimos años han surgido muchos bulos sobre la vuelta del Grand Prix, pero en esta ocasión estamos muy contentos de anunciar que ya es una realidad. VUELVE EL GRAND PRIX A TVE. Se ha llegado a un acuerdo y este verano habrá un nuevo Grand Prix 2023. 💛💙 https://t.co/O4HO05Kard — El Grand Prix del Verano Oficial CF (@GPdelVerano_OF) April 19, 2023

Aquesta serà la gran aposta de la cadena per a l’estiu. Consell d’Administració de RTVE aprovarà avui mateix la producció d’un total de set capítols amb un pressupost de 3,8 milions d’euros. Cada capítol costarà 542.000 €, tal com avança l’ABC. La productora és la mateixa que la que estava darrere de l’espai el 1995, quan van començar a emetre l’espai més icònic i representatiu de Ramón García.