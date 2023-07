Rosalía i Rauw Alejandro són protagonistes de l’actualitat de la premsa del cor des que es confirmés que havien tallat. La ruptura del compromís ha sacsejat els seus fans, que amb la boca oberta continuen sentint més informacions al respecte. S’ha especulat molt amb la data oficial en què van deixar de ser parella, un dia que el de Puerto Rico situa a finals de maig. Per què han trencat continua sent un misteri ara que el cantant ha negat haver estat infidel. És realment mentida que hi hagi hagut terceres persones?

Ara acaba de sortir a la llum el testimoni d’un amic de Rauw Alejandro que, des de Miami, ho capgira i ven una història totalment diferent de la que s’ha explicat fins ara. Segons el que ha explicat a Socialité, hauria estat Rosalía qui hauria pres la decisió de trencar perquè “s’hauria cansat de tot” i s’hauria deixat influir per un equip que consideren que el seu xicot estava “per sota d’ella” i “no la deixava créixer“. De fet, assegura que és l’entorn de la cantant qui ha propiciat que trenqui amb ell perquè no els agradava.

“Rauw està destrossat i és molt bon nen. Ha estat aquests dies deixant-se cuidar per la família i no de festa com s’ha dit. Ell no té amants, és molt formal i el més seriós amb qui puguis trobar-te. De fet, és fins i tot tímid. En cas d’haver estat algú infidel, hauria estat ella. Ell mai”, etziba en unes declaracions molt contundents.

Parla un amic de Rauw Alejandro | Telecinco

No content amb això, continua deixant anar titulars. L’equip que representa Rosalía no veuria bé la relació amb Rauw Alejandro perquè sentien que l’estava “abaixant de nivell”, que no estava a la seva alçada: “Ells la volen portar a Hollywood, volen fer un gir a la seva carrera, la veuen com una gran estrella i creien que ell era poca cosa. La veuen com a una Kardashian i Rauw no estava en aquest nivell. Era un obstacle per al seu projecte professional perquè Rosalía el tenia molt present en la seva carrera i li consultava tot”.

Què diuen els amics del cantant? | Telecinco

D’igual manera, també ha negat els rumors que relacionaven Rauw Alejandro amb Camila Cabello, amb qui l’han vist un parell de vegades aquests últims dies. Si ens creiem aquesta versió, el cantant seria innocent dels pecats que li atribueixen i l’equip de Rosalía formaria un grup d’interessats que l’haurien convençut de prioritzar la seva carrera a l’amor.

Rauw Alejandro confirma la ruptura | Instagram

Rauw Alejandro també va defensar la seva innocència en les úniques declaracions que ha concedit sobre el tema. De moment tots dos han optat pel silenci, així que tot continuen sent especulacions.