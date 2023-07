Rauw Alejandro confirma la ruptura amb Rosalía en un comunicat bomba

Rauw Alejandro acaba de confirmar la ruptura amb Rosalía en un comunicat bomba. Fins ara tot eren especulacions, però que ho hagués confirmat una prestigiosa revista nord-americana feia pensar el pitjor. Finalment, el cantant de Puerto Rico treu a la llum que, efectivament, la relació s’ha trencat. La sorpresa ha estat gran, sobretot perquè assegura que van decidir separar els seus camins “fa mesos“. D’aquesta manera se sap que el compromís va durar poc, tenint en compte que s’haurien promès la nit de Cap d’Any.

Diverses fonts l’han assenyalat a ell com el culpable d’aquesta inesperada ruptura, la que deixa els fans molt tristos i sense boda a la vista. Va aparèixer en escena una dona que assegurava tenir proves d’una infidelitat “com a mínim” de l’artista, qui hauria anat al llit amb una model colombiana. Aquesta teoria ha estat negada taxativament per Rauw Alejandro, que es defensa en un escrit que ha compartit en el seu perfil d’Instagram.

Rauw Alejandro nega haver estat infidel a Rosalía en les primeres paraules després de la ruptura

“Sí, uns mesos enrere Rosalía i jo vam acabar el nostre compromís. Existeixen milers de problemes que poden causar una ruptura, però en el nostre cas no va ser per culpa de terceres persones o una infidelitat“, ha assegurat el cantant. Sorprèn que digui que han mantingut la ruptura en secret durant mesos quan diverses persones els havien vist junts el mes passat, per això. “Durant aquest espai que m’estic prenent per assimilar tot això han sorgit al·legacions públiques errònies i, pel respecte que li tinc a ella, a les nostres famílies i a tot el que hem viscut, no podia quedar-me callat i continuar veient com intenten destruir la història d’amor més real que Déu m’ha permès viure. Sin res més a afegir, dir als meus fans que els estimo molt i donar-los les gràcies per estar allà”, ha prosseguit en unes primeres paraules molt esperades.

Rauw Alejandro confirma la ruptura | Instagram

“Durant tots aquests anys vostès han estat part dels meus triomfs professionals i també de tots els moments feliços que he viscut en parella. Mai em vaig veure en la posició de ni tan sols pensar que hauria de fer unes declaracions públiques sobre aquest tema tan privat per a mi”, ha afegit en una sonora crítica a la gran expectació que ha generat la notícia de la ruptura.