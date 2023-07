Rauw Alejandro esclata i revela la data exacta de la ruptura amb Rosalía

Rosalía i Rauw Alejandro devien ser conscients que l’anunci de la seva ruptura faria parlar, però potser no es pensaven que acabaria convertint-se en una de les notícies més comentades de l’any. Continua el serial, ara amb un missatge del cantant que demostra que està molt enfadat amb totes les acusacions que està rebent. Tothom l’assenyala com el culpable d’aquesta inesperada separació, ja que estan apareixent un munt de noies que asseguren que han estat amants seves durant els tres anys que ha estat amb l’artista catalana.

Ell continua negant que el motiu de la ruptura sigui una infidelitat, però això no és prou perquè el creguin. Les crítiques cap a ell són una constant, sobretot des que digués en un comunicat que havien trencat “fa mesos”; una informació que ningú no es creu. No vol quedar com un mentider i és per això que ha escrit un comentari a Twitter que ha sorprès perquè en ell revela la data exacta en què ho haurien deixat: “Wow els que més saben… Exactament vam tallar fa dos mesos. Tenim responsabilitats i compromisos amb vostès, els nostres fans, i una ruptura no s’anuncia l’endemà. Jo seré moltes coses, però mentider i infidel no estan entre elles. Ja son feliços? Ja ens poden deixar en pau?”, etzibava públicament.

El més curiós de tot això és que Rauw Alejandro va esborrar aquest missatge poc després. L’havia escrit com a resposta a un fil en què una fan de l’exparella compartia proves que demostrarien que realment la ruptura era més recent, ja que el 12 de juny encara parlaven de la boda en una entrevista. Per què s’ha fet enrere i ha acabat esborrant aquest missatge? Perquè no vol entrar al drap? Perquè s’ha adonat que havia estat desagradable amb els fans (de qui viu)? Perquè hi hauria mentit i Rosalía li hauria demanat que no ho empitjorés encara més?

Rauw alejandro eliminó su tweet en el que confirma que hace dos meses habian cortado. Rosalia te banco pic.twitter.com/SV3fDp2O7x — viendotodo (@viendote123) July 28, 2023

Rauw Alejandro es defensa | Twitter

Rosalía demana respecte cap a Rauw Alejandro

Òbviament, els fans i usuaris de Twitter són ràpids i van aconseguir fer captura d’aquest missatge abans que l’eliminés. La situació no fa més que empitjorar per a l’exitós cantant, que continua assenyalat com el dolent de la pel·lícula en aquesta història de desamor. De poc ha servit que la seva ex hagi compartit un missatge de gairebé súplica en el seu perfil d’Instagram, en el qual diu que només ells saben què ha passat i demana respecte per a Rauw Alejandro perquè ella diu que encara l’estima i l’admira molt.

Rosalía diu que s’estima molt encara el Rauw Alejandro | Instagram

La situació és tensa i la ràbia contra el de Puerto Rico continua accentuant-se. De moment, sembla que el més intel·ligent per a tots dos seria callar i no fer més declaracions que poden desmentir-se o incrementar encara més la curiositat sobre el tema.