Quan van trencar realment Rosalía i Rauw Alejandro? Dues amants més

La ruptura de Rosalía i Rauw Alejandro ha deixat tothom molt sorprès. Pocs s’esperaven que la parella trenqués el seu compromís set mesos després de fer-lo públic i, encara menys, que s’assenyalés una infidelitat com la causa principal. La teoria majoritària assegura que el cantant de Puerto Rico hauria enganyat la cantant amb més d’una dona, un engany que ella lògicament no hauria perdonat. Ara acabo de sortir a la llum que no només hi hauria una amant, sinó dues.

La imatge pública de Rauw ha quedat molt malmesa i ha corregut a defensar-se en un comunicat bomba en què nega que aquest sigui el motiu de la separació. Això no ha evitat, però, que els periodistes investiguin sobre què ha passat realment entre ells. D’aquesta manera haurien esbrinat que l’equip del cantant hauria demanat als fans que van treure a la llum aquestes infidelitats que ho desmentissin públicament.

Diverses fonts diuen a Telecinco que, en els pròxims dies, sortiran a la palestra dues noies més assegurant que han tingut, presumptament, alguna cosa amb ell: “Una diu que va estar amb ell fa un any i mig a Medellín i l’altra, que va ser fa quatre mesos a Miami. El motiu de la ruptura podria ser una infidelitat”, deixen anar a El programa de Ana Rosa.

Rauw Alejandro confirma la ruptura | Instagram

Quan han trencat Rosalía i Rauw Alejandro?

Han negat, a més a més, que sigui cert que hagin trencat “fa mesos” com ell assegura: “Rauw, saps que estàs mentint perquè la ruptura no ve de fa mesos. La ruptura la podem datar a finals del mes de juny i més concretament, entre el 20 i el 28 de juny. El 10 de juny ella va dir en un concert que el trobava a faltar i el 12 van parlar de la boda en una entrevista”. Mantenen que van trencar fa ara un mes i no “mesos enrere” com diu ell. La pregunta que tothom es fa és, llavors, per què menteix? “Per què no reconeix la data real? Aquesta és una data que posa el cercle més íntim de Rosalía”, afegeixen.

La decisió de trencar el compromís i la relació de tres anys l’hauria pres ella, Rosalía: “Ha estat la catalana i em diuen que està fatal, literalment. Ella va decidir trencar perquè no tenia més remei. La pregunta ara és si li han arribat certes informacions que li han fet veure com és realment aquesta persona. Rosalía té previst venir a Barcelona en els pròxims dies i asseguren que no es deixarà veure perquè el que vol és deixar-se cuidar per la seva família i el seu nebot”.

Diuen quan haurien trencat Rosalía i Rauw Alejandro | Telecinco

Una ruptura que continua generant comentaris i que, presumiblement, ocuparà portades en els pròxims dies amb els testimonis d’aquestes presumptes amants de Rauw Alejandro.

Primeres declaracions de Rosalía després de la ruptura

Rosalía ha emès un comunicat molt breu que suposa la seva primera reacció després de la ruptura. Sorprenentment, després de tot el que s’està dient, ella ha volgut defensar l’ex: “Jo estimo, respecto i admiro moltíssim a Rauw. Ni cas a les pel·lícules, nosaltres sabem el que hem viscut. Aquest moment no és fàcil, així que gràcies a tothom per entendre i respectar“.

Rosalía diu que s’estima molt encara el Rauw Alejandro | Instagram

Ara s’accentua encara més la curiositat, tenint en compte que aquí sembla que Rosalía negui els rumors sobre infidelitats. El temps dirà si donen més detalls o no sobre aquesta separació.