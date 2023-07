¿Cuándo rompieron realmente Rosalía y Rauw Alejandro? Dos amantes más

La ruptura de Rosalía y Rauw Alejandro ha dejado a todo el mundo muy sorprendido. Pocos se esperaban que la pareja rompiera su compromiso siete meses después de hacerlo público y, todavía menos, que se señalara una infidelidad como la causa principal. La teoría mayoritaria asegura que el cantante de Puerto Rico habría engañado a la cantante con más de una mujer, un engaño que ella lógicamente no habría perdonado. Ahora acabo de salir a la luz que no solo habría una amante, sino dos.

La imagen pública de Rauw ha quedado muy malograda y ha corrido a defenderse en un comunicado bombea en el que niega que este sea el motivo de la separación. Esto no ha evitado, sin embargo, que los periodistas investiguen sobre que ha pasado realmente entre ellos. De este modo habrían averiguado que el equipo del cantante habría pedido a los fans que sacaron a la luz estas infidelidades que lo desmintieran públicamente.

Diversas fuentes dicen a Telecinco que, en los próximos días, saldrán a la palestra dos chicas más asegurando que han tenido, presuntamente, algo con él: «Una dice que estuvo con él hace un año y medio en Medellín y la otra, que fue hace cuatro meses en Miami. El motivo de la ruptura podría ser una infidelidad», sueltan en El programa de Ana Rosa .

Rauw Alejandro confirma la ruptura | Instagram

¿Cuándo han roto Rosalía y Rauw Alejandro?

Han negado, además, que sea cierto que hayan roto «hace meses» como él asegura: «Rauw, sabes que estás mintiendo porque la ruptura no viene de hace meses. La ruptura la podemos datar a finales del mes de junio y más concretamente, entre el 20 y el 28 de junio. El 10 de junio ella dijo en un concierto que lo echaba de menos y el 12 hablaron de la boda en una entrevista». Mantienen que rompieron hace ahora un mes y no «meses atrás» como dice él. La pregunta que todo el mundo se hace es, entonces, ¿por qué miente? «¿Por qué no reconoce la fecha real? Esta es una fecha que pone el círculo más íntimo de Rosalía», añaden.

La decisión de romper el compromiso y la relación de tres años la habría tomado ella, Rosalía: «Ha sido la catalana y me dicen que está fatal, literalmente. Ella decidió romper porque no tenía más remedio. La pregunta ahora es si le han llegado ciertas informaciones que le han hecho ver cómo es realmente esta persona. Rosalía tiene previsto venir en Barcelona en los próximos días y aseguran que no se dejará ver porque el que quiere es dejarse cuidar por su familia y su sobrino».

Dicen cuándo habrían roto Rosalía y Rauw Alejandro | Telecinco

Una ruptura que continúa generando comentarios y que, presumiblemente, ocupará portadas en los próximos días con los testigos de estas presuntas amantes de Rauw Alejandro.

Primeras declaraciones de Rosalía después de la ruptura

Rosalía ha emitido un comunicado muy breve que supone su primera reacción después de la ruptura. Sorprendentemente, después de todo lo que se está diciendo, ella ha querido defender el ex: «Yo quiero, respeto y admiro muchísimo a Rauw. Ni caso a las películas, nosotros sabemos lo que hemos vivido. Este momento no es fácil, así que gracias a todo el mundo por entender y respetar».

Rosalía dice que quiere mucho aún a Rauw Alejandro | Instagram

Ahora crece todavía más la curiosidad, teniendo en cuenta que aquí parece que Rosalía niegue los rumores sobre infidelidades. El tiempo dirá si dan más detalles o no sobre esta separación.