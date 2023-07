Rauw Alejandro estalla y revela la fecha exacta de la ruptura con Rosalía

Rosalía y Rauw Alejandro debían ser conscientes que el anuncio de su ruptura daría que hablar, pero quizás no se pensaban que acabaría convirtiéndose en una de las noticias más comentadas del año. Continúa el serial, ahora con un mensaje del cantante que demuestra que está muy enfadado con todas las acusaciones que está recibiendo. Todo el mundo lo señala como el culpable de esta inesperada separación, ya que están apareciendo un montón de chicas que aseguran que han sido amantes suyas durante los tres años que ha estado con la artista catalana.

Él continúa negando que el motivo de la ruptura sea una infidelidad, pero esto no es suficiente porque lo crean. Las críticas hacia él son una constante, sobre todo desde que dijera en un comunicado que habían roto «hace meses»; una información que nadie se cree. No quiere quedar como un mentiroso y es por eso que ha escrito un comentario en Twitter que ha sorprendido porque en él revela la fecha exacta en la que lo habrían dejado: «Wow los que más saben… Exactamente terminamos hace dos meses. Tenemos responsabilidades y compromisos con ustedes, nuestros fans, y una ruptura no se anuncia al día siguiente. Yo seré muchas cosas, pero mentiroso e infiel no estan entre estas. ¿Ya están felices? ¿Ya nos pueden dejar en paz?», espetaba públicamente.

Lo más curioso de todo esto es que Rauw Alejandro borró este mensaje poco después. Lo había escrito como respuesta a un hilo en el que una fan de la expareja compartía pruebas que demostrarían que realmente la ruptura era más reciente, ya que el 12 de junio todavía hablaban de la boda en una entrevista. ¿Por qué se ha echado atrás y ha acabado borrando este mensaje? ¿Porque no quiere entrar al trapo? ¿Porque se ha dado cuenta de que había sido desagradable con los fans (de quienes vive)? ¿Porque habría mentido y Rosalía le habría pedido que no lo empeorara todavía más?

Rauw alejandro eliminó su tweet en el que confirma que hace dos meses habian cortado. Rosalia te banco pic.twitter.com/SV3fDp2O7x — viendotodo (@viendote123) July 28, 2023

Rauw Alejandro se defiende | Twitter

Rosalía pide respeto hacia Rauw Alejandro

Obviamente, los fans y usuarios de Twitter son rápidos y consiguieron hacer captura de este mensaje antes de que lo eliminara. La situación no hace más que empeorar para el exitoso cantante, que continúa señalado como el malo de la película en esta historia de desamor. De poco ha servido que su ex haya compartido un mensaje de casi súplica en su perfil de Instagram, en el que dice que solo ellos saben qué ha pasado y pide respeto para Rauw Alejandro porque ella dice que todavía lo aprecia y admira mucho.

Rosalía dice que quiere mucho todavía a Rauw Alejandro | Instagram

La situación es tensa y la rabia contra el de Puerto Rico continúa acentuándose. De momento, parece que lo más inteligente para los dos sería callar y no hacer más declaraciones que pueden desmentirse o incrementar todavía más la curiosidad sobre el tema.