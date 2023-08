Cervelló promociona els seus rovellons i els seus gegants al ‘Grand Prix’

El Grand Prix ha tingut un poble català entre els concursants del programa d’aquest dilluns. Cervelló, situat al Baix Llobregat, ha donat la cara en unes proves que han estat molt i molt igualades amb els rivals de Palència. En el vídeo de presentació, l’alcalde i tots els seus habitants s’han mostrat encantats i han presumit dels seus millors atractius: els paisatges naturals, la gastronomia i la cultura.

L’alcalde, José Ignacio Aparicio Ciria, estava entusiasmat. El primer que ha volgut deixar clar és que s’estima el seu municipi: “Aquí trobaràs sempre un somriure generalitzat i molt d’orgull. No canviaria Cervelló per res del món”. Considera que tenen “un paradís natural” i ha aplaudit que, des de la localitat, es fomenti la cultura catalana. En el vídeo, de fet, han mostrat com són els seus gegants i han ballat batucades: “Aquest sentiment ens neix i surt des de dins”.

La localitat catalana ha triomfat al Grand Prix | TVE

Així són les vistes de la localitat | RTVE

Pel que fa al menjar, han presumit de tenir unes botifarres “increïbles” i d’uns “rovellons” encara millors: “El poble fa olor de bolet”, han arribat a dir. El programa els ha servit per promocionar-se davant de tota Espanya, una localitat que ha entrat a formar part de les desenes de participants que ha tingut el Grand Prix al llarg de la seva història. En aquest cas, no ha aconseguit obtenir la victòria perquè han perdut en l’última prova. Ara bé, han fet un paper molt bo i han mostrat uns ciutadans entregats que s’han esforçat a totes les proves.

Els ciutadans presumeixen les botifarres | TVE

Ensurt al Grand Prix per la caiguda d’una concursant

En aquesta mateixa emissió, tots s’han espantat de valent per la caiguda d’una concursant de l’altre poble. Raquel, ciutadana d’Aguilar de Campoo, era escollida com la primera troglodita de la prova del Jurassic Prix. El problema és que va llançar-se amb massa força i de qualsevol manera a un dels matalassos, un salt en el qual s’ha fet mal a l’esquena. L’àrbitre ha hagut d’entrar a la pista per ajudar-la: “Però què intentava? Com s’ha llançat així?”, es preguntaven sorpresos els presentadors.

🟡 Ahí va Raquel, capitana de Aguilar de Campoo, la primera troglodita en jugar e Jurassic Prix del @GrandPrix_tve.



Raquel ha empezado la carrera regular, pero no pasa nada porque el T-Rex de Cervelló, también se ha comido los monolitos.



¿Terminarán la carrera?#GrandPrixTVE pic.twitter.com/mB13rbAMso — La 1 (@La1_tve) August 7, 2023

Ella ha pogut acabar el joc igualment, però després ha reconegut que s’havia fet mal: “Gairebé em trenco l’esquena“. Un ensurt que sembla que, afortunadament, no ha derivat en cap conseqüència greu.