Andy y Lucas siguen siendo noticia incluso después de la separación del grupo. Formaban un dúo de música español que tuvo un gran boom. Se ha hablado mucho de ellos en los últimos meses, primero por las intervenciones estéticas de Lucas y la gran cantidad de memes que se han hecho diciendo que «le habían destrozado la nariz». Tampoco han estado exentas las conversaciones sobre la mala relación entre ellos y recientemente la entrevista del expromotor del grupo que explicó que «Lucas era agresivo». Álvaro Molina pisó el plató del programa De Viernes para sacar a la luz el enfrentamiento que habría tenido con el cantante: “Me arrastró por el suelo y me pisó una pierna. Lucas es una persona violenta y le tengo miedo». Ahora, sin embargo, han salido aún más problemas, en este caso, económicos.

¿Qué deudas acumula el cantante de Andy y Lucas?

Ha sido Luis Pliego, director de la revista Lecturas, quien ha sacado a la luz todos los detalles de las deudas que acumula Lucas. El mediático artista no pasa por su mejor época y desde que el grupo se separó, los titulares no han parado. Parece incluso que ahora son más famosos que los últimos meses por todas las polémicas que los rodean. En su caso, el director de la revista del corazón explicó hace unos días algunos de los problemas financieros que sufría su compañero de dúo, Andy. «Tiene una deuda desde 2017 de 125.000 euros con la Agencia Tributaria, lo que ha generado unos intereses de 50.000 euros, en 2020 contrajo una nueva deuda por un impago de 3.088,29 euros y también tiene una hipoteca de un piso en Cádiz y una nueva deuda de 4.000 euros con Hacienda», explicaba Pliego.

Salen a la luz los problemas económicos y las deudas de Andy y Lucas | Europa Press

Los detalles de las deudas de Lucas

Este martes 4 de noviembre, sin embargo, ha revelado información del caso de Lucas en el programa de Telecinco El tiempo justo. ¿Qué problemas económicos acumula el artista? Hace unas semanas Lucas presumía en una entrevista de tener un cierto colchón económico, pero resultaría no ser tan bueno. «Decía que era millonario, que vivía de rentas… La realidad es que tiene 5 propiedades, 3 de ellas hipotecadas. Ha pedido moratorias para dejar de pagar porque no tenía liquidez e incluso en un caso ha pedido un crédito personal», ha explicado el periodista sobre el préstamo que habría solicitado el artista para pagar lo que debía.

Entre los cálculos que han hecho destacan que tiene «5.000 euros al mes en hipotecas» y que aún debería 400.000 euros al banco. «Al terminar la gira y cobrar, liquidará algo. Se entiende así porque ha hecho esta gira: había una necesidad económica aunque la amistad estaba rota», expone el director de la revista. En definitiva, parece que habrá que estar atentos a las novedades que puedan surgir sobre este mediático grupo musical.