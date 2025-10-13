El final d’Andy y Lucas ja és una realitat. El duet que va crear temes icònics com Son de amores o Tanto la quería va acomiadar-se dels escenaris el passat divendres en un comiat molt emotiu pels fans del grup. La ciutat de Madrid va acollir l’últim concert de la seva gira després de dues dècades i envoltats de rumors d’una mala relació entre ells els darrers mesos. També ha estat protagonista Lucas González per un tret físic després d’una operació quirúrgica que no va sortir del tot bé. El seu nas ha estat objecte de mofes i crítiques per la forma en què havia quedat i sobretot perquè a l’inici va negar cap mena de retoc estètic. Sigui com sigui, poques hores després d’aquest final de la banda, el comunicat d’Andy ha desfermat el seu company Lucas.
Andy emprèn una carrera musical en solitari
Feia mesos que es parlava d’una mala relació entre ambdós músics. El periodista Javi Hoyos explica que les diferències entre tots dos havien anat en augment, sobretot perquè Andy volia acabar la gira i per la bona resposta dels fans, havien decidit ampliar-la. Una polèmica que s’ha revifat després dels moviments de les últimes hores. Poc temps després del concert i quan els fans encara estaven digerint que el projecte Andy y Lucas havia arribat al final, Andy sorprenia amb un anunci inesperat: la seva carrera musical en solitari.
“El silenci ha complert el seu temps, llibertat, pau i salut”, es pot veure en el comunicat que han publicat a través del seu perfil personal. “Andy, integrant de l’icònic duet Andy y Lucas, abandona la formació per emprendre carrera en solitari”, exposa aquest anunci que sembla que no ha estat molt ben rebut per Lucas. “Després de dues dècades d’èxits, més de dos milions de discos venuts i més de 800 escenaris recorreguts, Andy arrenca la seva carrera en solitari, deixant enrere el duet que va donar-li la fama”, exposen. I quan serà el seu debut en solitari? Segons informen, Andy presentarà el primer single de l’alum com a solista abans de Nadal, per arrencar el projecte de cara a 2026.
La reacció de Lucas davant l’anunci del seu company
Javi Hoyos, periodista del cor, ha desgranat alguns detalls d’aquesta ruptura. Pel que explica, Andy tenia uns plans molt diferents dels de Lucas. Ell volia començar una carrera en solitari i desvincular-se del projecte, malgrat que Lucas pensava que l’aturada seria temporal i en un parell d’anys podrien tornar com a grup.
Després de l’anunci de la carrera en solitari del seu company, Lucas ha publicat un estat de WhatsApp en què respon davant la notícia. “La lleialtat és més important que l’amistat. A una persona només se la coneix de veritat quan ja no et necessita”.
“Ell es vol deslligar de Lucas i a mi el que m’han dit és que hi ha una cançó, un shakirazo light“, exposa el periodista. Malgrat que no hi ha un comunicat ni declaracions públiques de Lucas, sembla que la ruptura entre tots dos no ha estat tan positiva com s’esperava. Caldrà estar ben atents per conèixer com serà la nova música d’Andy i si hi haurà indirectes per al seu company de vida i carrera.