Andy y Lucas continuen sent notícia, fins i tot després de la dissolució del grup fa només uns dies. Quan feia anys que se’n parlava més aviat poc dels intèrprets, el final de gira i la separació del grup els han portat a ser els protagonistes de molts titulars i revistes del cor. La mala relació entre Andy y Lucas, la suposada baralla en què Lucas hauria agredit Andy després d’un concert enviant-lo a l’hospital i la reacció desfermada de Lucas després que sortís a la llum la nova etapa en solitari d’Andy els mantenen sota el focus des de fa setmanes. Ara, però, ha sortit a la llum unes informacions que compliquen encara més la seva situació.
Els problemes econòmics d’Andy y Lucas
L’icònic duet continua omplint titulars, sobretot després que sortís a la llum les informacions que ha compartit Luis Pliego, director de la revista Lecturas, al programa El tiempo justo de Telecinco. Resulta que Andy y Lucas tenen un bon drama per un seguit de deutes i problemes econòmics, malgrat que Lucas, en la seva entrevista a Mediaset Infinity, va expressar que havia aconseguit un bon coixí econòmic després de la carrera i les inversions en propietats. Ara bé, resulta que els números no són tan favorables per a ambdós. El director de la citada revista ha passat pel programa de Telecinco, on ha compartit la situació enrevessada que viuen els artistes, sumats als escàndols i polèmics que els envolten des de fa setmanes.
D’una banda, Andy “té un deute des de 2017 de 125.000 euros amb l’Agència Tributària, la qual cosa ha generat uns interessos de 50.000 euros”. Per si encara no fos prou, l’any 2020 va contraure “un nou deute per un impagament de 3.088,29 euros”. Més enllà d’això, el cantant també té una hipoteca d’un pis a Cadis i un nou deute de “4.000 euros amb Hisenda”. D’aquest primer deute, però, no n’ha pagat res “perquè s’ha renovat l’embargament que té sobre els seus béns”. Ho resumeix amb dues paraules: “situació delicada”. De fet, aquest darrer concert del duet que va servir per tancar la seva etapa com a grup seria una bona injecció de diners per poder salvar aquests deutes econòmics.
La situació de Lucas, una mica menys crítica
En el cas del seu company, la situació no és tan crítica, però encara així Luis Pliego explica que tampoc ho ha tingut gens fàcil. “Lucas, que sempre ha dit que és milionari, que ha venut molts discos i que té moltes cases, els seus cinc pisos tenen hipoteques i de fet va deixar de pagar-les poc després de l’inici de l’última gira durant nou mesos”, exposa. A més a més, hauria demanat “una moratòria perquè no tenia diners per a pagar el deute”. Si més no, ni Lucas ni Andy poden estar molt alegres per la seva situació financera actualment.
La polèmica per una suposada baralla entre Andy y Lucas
Des del programa, han recuperat una de les polèmiques han aixecat més polseguera. La suposada baralla entre Lucas y Andy després d’un concert a Mèrida i les proves que hauria aportat Andy amb un seguit de fotografies de les lesions i la seva declaració a una periodista del programa Fiesta. “Andy sempre ha estat molt dicharachero, que sempre reia i altre i que Lucas estava una mica com si fos tot una guerra“, explicaven sobre l’incident després de parlar amb Andy. “El va sentir riure, no li va agradar res i es va posar dolent. L’única cosa que va intentar va ser acostar-se a ell, intentar calmar-ho i ell es va tornar boig perdut. Tan boig perdut que gairebé li trenca l’abductor. Per això va haver d’anar-se’n ràpidament a l’hospital de Mèrida”.
Ara, des de El tiempo justo, recullen el missatge que ha rebut d’Andy la periodista Arabella Otero que va compartir les informacions sobre la baralla. “No desacredito a Arabella perquè ha dit justament el que jo vaig dir. En quin moment vaig dir agressió física? Jo vaig dir forcejament. Vaig veure la seva intervenció i va explicar totalment el que jo vaig dir”, expliquen. Sigui com sigui, Andy y Lucas continuen i sembla que continuaran omplint l’actualitat amb tots els detalls i polèmiques que estan sortint a la llum.