¿Qué ocurrirá con el Benidorm Fest tras la retirada de España de Eurovisión? Esta es la gran pregunta que se hacen los eurofans -los fans del Festival Europeo de la Canción– después de que Radiotelevisión Española haya anunciado este jueves 4 de diciembre que España no participará este año en Eurovisión. ¿El motivo? La Unión Europea de Radiodifusión (UER) ha ratificado que Israel sí formará parte del certamen el próximo mes de mayo de 2026. Una decisión que no es nueva, teniendo en cuenta que hace unos meses el ente público español ya confirmó que si Israel participaba, España no enviaría a su representante.

En las votaciones celebradas en la 95ª Asamblea General de la UER en Ginebra, Alfonso Morales, secretario general de RTVE ha explicado que la Corporación «reconoce y valora» las medidas adoptadas, pero las consideran «insuficientes». «Nos gustaría expresar nuestras serias dudas sobre la participación de la televisión israelí KAN en Eurovisión 2026. La situación en Gaza, a pesar del alto el fuego y la aprobación del proceso de paz, y la utilización del certamen para objetivos políticos por parte de Israel, hacen cada vez más difícil mantener Eurovisión como un evento cultural neutral«, ha señalado. Con todo esto, RTVE ha decidido retirarse del certamen y tampoco emitirá las dos semifinales y la gran final previstas para el próximo mes de mayo de 2026. Por tanto, ¿qué pasará con el Benidorm Fest? José Pablo López ha revelado cuál será el futuro del festival que se ha convertido en la preselección española para Eurovisión.

José Pablo López, presidente de RTVE, desvela el futuro del Benidorm Fest | Europa Press

¿Habrá Benidorm Fest tras la retirada de España de Eurovisión?

La respuesta ha sido clara y contundente. Por ahora el Benidorm Fest no corre peligro a pesar de que España no enviará al ganador del festival a Eurovisión el próximo año. En un mensaje publicado a través de X (antes Twitter), el presidente de RTVE, José Pablo López, ha confirmado el compromiso de la televisión pública española con el Benidorm Fest.

RTVE ha decidido retirarse de Eurovisión pero nuestro compromiso con #BenidormFest sigue intacto y redoblaremos nuestros esfuerzos.



RTVE trabaja para que este 2026 tengamos el mejor #BenidormFest de nuestra historia y seguiremos dando lo mejor para su consolidación como el gran… pic.twitter.com/KGFrPyGyVA — José Pablo López (@Josepablo_ls) December 4, 2025

«RTVE ha decidido retirarse de Eurovisión, pero nuestro compromiso con el Benidorm Fest continúa intacto y redoblaremos nuestros esfuerzos. RTVE trabaja para que este 2026 tengamos el mejor Benidorm Fest de nuestra historia y continuaremos dando lo mejor para su consolidación como el gran festival de la música en España. Benidorm Fest 2026 será sencillamente espectacular», se puede leer en este tuit. Por lo tanto, parece que aunque el ganador del micrófono de bronce no viajará a Viena para competir por el preciado micrófono de cristal que otorga el festival. RTVE mantiene su apuesta por el Benidorm Fest como un concurso musical que quiere ir más allá de Eurovisión y por el cual han pasado artistas como Melody, Nebulossa, Sonia y Selena, Chanel o Jorge González, entre otros.

¿Qué dicen las redes tras la decisión de RTVE?

Como era de esperar, la decisión del ente público ha generado muchísimas reacciones en las redes sociales, con una gran parte a favor de la medida que han tomado y que supone el primer país del Big Five -conocido como el quinteto que más contribuye a la UER y que tiene prioridad para acceder al festival sin pasar por las semifinales- en dejar el festival. Completan el grupo Francia, Italia, Alemania y el Reino Unido, que por ahora se mantienen dentro de la rueda. En el caso de Alemania y Austria, incluso se habían manifestado a favor de la participación israelí, muy polémica en las últimas ediciones en que sus candidatos han recibido abucheos y rechazo por parte del público y los fans presentes en el festival. Sea como sea, habrá que esperar para ver qué harán este año en el Benidorm Fest, que se celebra los días 10, 12 y 14 de febrero, tras una decisión histórica de España en Eurovisión.