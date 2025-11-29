Jordi González ha vuelto a TV3 como presentador de Col·lapse. Más de tres décadas trabajando en el mundo de la televisión y con muchos programas en su currículum personal le han dado una amplia experiencia. Su llegada a 3Cat se produjo tras la despedida de Ricard Ustrell, ¿pero se plantea jubilarse pronto? En una entrevista con el diario ARA, el periodista catalán se sinceró sobre su nueva etapa vital, que aún no tiene fecha exacta, pero que podría llegar una vez deje de presentar el Col·lapse. «Tengo dinero, no tengo hijos, pues adelante. Puede durar tres meses o tres años, pero no haré otro programa más», confesó sobre este epílogo profesional.

Cuando su retirada estaba más cerca que nunca debido a los meses que luchó contra una bacteria que lo llevó a estar ingresado y en coma, el proyecto en TV3 era una oportunidad que no podía rechazar. Sin embargo, todos estos años de trabajo también han servido para engrosar su patrimonio, dividido en varias propiedades e incluso en colecciones de lujo.

Jordi González ofrece detalles de su jubilación | 3Cat.

¿Cuánto dinero tiene Jordi González? Los detalles de su patrimonio

Jordi González ha trabajado muchos años en televisión, presentando programas tanto de la televisión pública catalana como en Telecinco, la gran casa donde ha estado durante más de dos décadas. En todo caso, este patrimonio ha ido creciendo y eso parece que le permitirá disfrutar de una jubilación muy buena. Entre sus propiedades se encuentran sus casas repartidas por España. Una de ellas está en Barcelona, donde compró una de sus primeras propiedades, según recoge la revista Semana. Ahora que su trabajo lo ha vuelto a establecer en Cataluña, González disfruta de su día a día aquí con sus perras. Además, también tiene casas repartidas por el mundo como en Miami, en Río de Janeiro y otra en Madrid. De hecho, esta última ciudad ha sido una parte importante de su vida en las últimas décadas después de verlo en varios programas como Gran Hermano o D Corazón. Allí su propiedad es una casa exclusiva situada en las afueras de Madrid, en la zona de Pozuelo de Alarcón, uno de los puntos donde viven más famosos y personajes públicos.

Los detalles de esta propiedad que recoge la citada revista explican que se trata de un chalet con una piscina de mármol, un jardín zen y lleno de decoraciones creadas por artistas reconocidos. Sobre el domicilio que tiene en Río de Janeiro también se conocen algunos detalles gracias al programa Viajeros Cuatro. La joya brasileña del presentador catalán se encuentra muy cerca de la playa de Ipanema y destaca por «un estilo moderno y elegante con una gran terraza con vista a la laguna Rodrigo de Freitas«. La decoración del interior incorporaba elementos como jarrones de vidrio o murales de colores.

Una colección de relojes de lujo

Jordi González es una persona con gustos especiales y desde la citada revista destacan una parte de sus inversiones destinada a artículos y colecciones de relojes de lujo. «Adora los ejemplares de esferas grandes» y han identificado «ejemplares como un Patek Philippe», que tiene un precio que va desde los 7.000 euros en adelante. También destaca la moda que utiliza, como un vestidor donde acumula piezas de diseñador como Tom Ford, Gucci, Prada o Ermenegildo Zegna, además de sus características gafas que han ido cambiando habitualmente durante los años.

Los detalles del patrimonio de Jordi González | RTVE.

¿Cuál es el sueldo más alto que ha recibido jamás?

Hace unos días Jordi González se sinceraba sobre su etapa en Mediaset y compartía una información muy suculenta que puede servir para hacerse una idea del buen patrimonio que ha conseguido en las últimas décadas. «Yo entré en Telecinco en una era dorada, cuando ficharon también a Ana Rosa, Jesús Vázquez y Piqueras». Su fichaje llegó en 1998 y el sueldo más alto lo recibiría al año siguiente: un total de 20 millones de pesetas, que equivale a 120.000 euros y los cobraba «por programa». «Pienso que es mejor pagar impuestos que no sanciones, pero tampoco creas que me queda mucho». En todo caso, tiene tres objetivos que cumplir una vez llegue la jubilación: viajar a Japón, aprender inglés y aprender a cocinar.