Jordi González ha recuperado la forma desde que lo contrataron para darle una nueva vida a Col·lapse, el programa de Ricard Ustrell para los sábados por la noche en TV3. Hacía mucho tiempo que no lo escuchábamos en catalán, ya que sus últimos trabajos los había hecho en realities y programas de cotilleo de Telecinco. ¿Y cómo es que hizo este cambio profesional tan fuerte a los 64 años? Él mismo lo ha explicado en una entrevista muy personal a El País, en la que deja claro que estar a punto de perder la vida el año pasado hizo que se replanteara muchas cosas.
Hay que recordar que el presentador catalán se debatió entre la vida y la muerte a principios de 2025, cuando ingresó en un hospital de Colombia con una bronconeumonía bilateral que empeoró mucho debido a la crisis renal con la que coincidió. Después de pasar nueve semanas en la UCI, tres de ellas en coma y con la familia preparada por si debían despedirse de él, lograron matar la bacteria y él decidió hacer un cambio de vida. «Pensé que, cuando volviera a hablar y ser yo mismo, dedicaría todo mi tiempo a hacer las cosas que no había podido hacer porque trabajaba mucho«, dice ahora. ¿La idea? Gastarse «todo» su dinero y jubilarse.
No lo ha terminado haciendo, sin embargo, ya que coincidió que en ese momento pensaron en él para ofrecerle este programa: «Me enamoré de esta propuesta al momento y no me supone ningún esfuerzo el trabajo, me lo paso bien». Llegará un momento en que realmente se jubilará y, entonces, aprovechará el apartamento que compró en Río de Janeiro hace 16 años y el piso en Medellín que adquirió para pasar temporadas: «Todo esto está en stand by, así como el deseo de vivir unos meses al año en Buenos Aires«.
Jordi González habla de los sueldos estratosféricos que ha llegado a ganar en televisión
Queda claro, entonces, que su futuro como hombre sin televisión lo situará en Sudamérica. Dice que aún no tiene ganas, pero reconoce que todavía le quedan «muchas cosas por hacer». ¿Eso de gastarse todo el dinero, también lo ha aparcado? «Bueno, gasto bastante… No tengo hijos y tampoco tendré, así que no tengo ningún interés en dejar nada. Que tampoco tengo tanto dinero porque ha habido una pandemia y los he ido gastando, de la misma manera que Hacienda también se ha ocupado de que no gane tanto».
Después de tantos años en la pequeña pantalla, ¿no la echaría de menos cuando lo dejara? Parece que no, por lo que dice: «Cuando he parado, no he echado de menos el trabajo ni un solo día». Él no ha necesitado un tiempo de descanso por salud mental como sí les ha pasado a otros profesionales como Andreu Buenafuente y cree que es porque «nunca» ha querido «casarse» con el trabajo. Él que ha vivido la edad de oro de la televisión donde se ganaba muchísimo dinero, ahora vive «con resignación» que eso haya quedado lejos: «Con la crisis de 2005 y 2008 bajaron los sueldos del 20% al 50%. La gente que entró después de ese momento, ya ganaba una décima parte de lo que ganábamos nosotros. Éramos la aristocracia, pero ya había empezado a vender cubertería«.
Jordi González ha aprendido a decir que no a los 64 años: «Me ha costado un coma de tres semanas y una enfermedad muy jodida aprender a decir que no… Finalmente, sin embargo, ya sé decirlo. Ya no voy a bodas y tampoco hago nada por compromiso o para quedar bien. También ha alejado a gente que no me aporta nada, a mí no me queda tanto tiempo para perder». Una entrevista que lo muestra como un profesional sin pelos en la lengua.