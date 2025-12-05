Ahora que se acercan las fechas de Navidad, las prisas por los centros comerciales buscando regalos son habituales. Esto lo sabe bien Jordi González, quien ha confesado en una tertulia en El matí de Catalunya Ràdio que le encanta todo el proceso de pensar ideas para regalar a sus seres queridos. El presentador de Col·lapse aún guarda con mucho cariño el mejor regalo que ha recibido nunca, el que le hizo su madre cuando tenía 13 años.

Desde que era pequeño, él era tartamudo y eso le generaba un gran complejo. ¿La idea que tuvo su madre para ayudarle a superarlo? Comprarle un casete grabador: «Era uno de esos de Play/Rec que iban con cinta de casete. Me daba vergüenza leer en voz alta en clase y me daba vergüenza hablar, así que me regaló este magnetófono. Me dijo que, cuando estuviera en la habitación y no me oyera nadie, que fuera leyendo mientras me grababa y que me escuchara«.

Lo engañó porque, evidentemente, cuando lo hacía lo oía toda la casa. Sin embargo, él seguía y los resultados fueron visibles pronto: «Al cabo de dos o tres meses, comencé a hacer programas de radio desde la habitación y lo superé. Superé la tartamudez y aquel aparato para mí es lo más importante de la vida porque me ha marcado». Conservarlo después de 14 traslados que ha dicho que ha hecho tiene mérito, pero dice que siempre lo recordará como un símbolo del problema que fue capaz de superar con esfuerzo. Uno de los recuerdos que tiene? Cuando locutó la muerte de Franco desde su telediario particular.

Jordi González habla de su abuela más tacaña

Jordi González es de esos que cree que los regalos deben ser útiles. Le ha marcado mucho el ejemplo de una de sus abuelas, la típica mujer de la posguerra muy tacaña: «Recuerdo que, siempre que alguien le regalaba algo bonito, ella lo guardaba en el cajón de la mesita de noche. Nunca lo usaba y, cuando le preguntabas por qué, te decía que no quería usarlo para que no se estropeara«.

El presentador confía en que esta tendencia se haya superado y deja claro que él sí estrena todo lo que le regalan: «A mí me gusta mucho que me regalen cosas y si son caras, pues mejor, porque siempre puedes cambiarlas si no te gustan«. Sin embargo, también reconoce que prefiere regalar que recibir presentes: «Me hace mucha ilusión el proceso de pensar y elegir qué regalar». «Me gusta el ritual de ir a comprar el regalo, que lo envuelvan bonito y todo eso», añadió en ese sentido.

Jordi González confiesa cuál es el mejor regalo de Navidad que le han hecho | Instagram

No siempre acierta con los regalos que hace, sin embargo: «Normalmente, solo la gente que te conoce muy bien te regala algo que sea realmente útil. Pero también es verdad que esa gente también sabe que tienes de todo…«. Hay muchas cosas que aconsejaría no regalar nunca a alguien a quien no conoces bien, por ejemplo una corbata o una colonia «porque es demasiado personal». Unos consejos que demuestran cuánto le gusta este tema.