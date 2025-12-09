Txe Arana: «Me reiniciaron el cerebro y no podía ni sumar dos más tres»

Txell Arana ha acudido a Col·lapse de TV3 y, para sorpresa, ha comentado cómo se encuentra después de haberse sometido a dos operaciones cerebrales muy complicadas. La periodista de Catalunya Ràdio llegó a perder capacidades básicas como saber contar o entender lo que estaba leyendo debido a la malformación cerebral congénita que le han diagnosticado. El peor episodio que vivió comenzó con un ataque de epilepsia que la llevó de urgencias al hospital y, a partir de ahí, ha tenido que hacer un reset.

Una noche de mucho frío, estaba con los amigos y de repente sufrió un ataque de epilepsia: «Gracias a que me llevaron al hospital pronto, me salvaron la vida. Uno de ellos me dio un par de bofetadas porque estuve unos 12 o 14 segundos fuera de este mundo…«, rememora. Los médicos le diagnosticaron malformaciones arteriovenosas en el cerebro, que era algo congénito que ya estaba previamente y que nunca le había dado ningún problema o síntoma de nada: «El ataque de epilepsia fue el desencadenante».

Txell Arana concede una entrevista | TV3

Txe Arana habla de la durísima rehabilitación que ha tenido que hacer

Cuando vieron la malformación que tenía, tuvo que decidir si se sometía a una operación complicada o si asumía el riesgo de que pudiera sufrir un incidente más grave: «Si no operamos ahora, esto puede hacer bum«, llegaron a decirle los médicos. La operación fue un éxito, pero el postoperatorio fue muy complicado y se dio cuenta de eso tan pronto como despertó: «Me costaba mucho hablar, lo hacía muy lentamente. Fui a rehabilitación y lloré mucho porque vi que no sabía sumar 2 más 3 y tampoco sabía elaborar un discurso como estaba acostumbrada. Me habían reiniciado el cerebro y tuve que aprender muchas cosas otra vez».

El cerebro tenía que volver a aprenderlo todo y tuvo que esforzarse mucho. Afortunadamente, la neuroplasticidad la ayudó y funcionó. Ha sido una segunda oportunidad, claro, y piensa aprovecharla al máximo. Después de toda una vida trabajando en TV3, la radio y también como actriz, hace 16 años que dejó Barcelona para disfrutar del descanso del Alt Empordà donde vive ahora: «Alejarme del ritmo de la ciudad fue una apuesta de salud física y mental«.

Una entrevista que ha sacado a la luz cómo ha vivido un incidente que le ha ayudado a salvar la vida, ya que le ha puesto sobre aviso y ahora puede hacer vida más o menos normal después de vivir una rehabilitación que ha supuesto un antes y un después en su vida.