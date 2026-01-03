3Cat tendrá un enero cargado de estrenos para comenzar el 2026 con fuerza. Llegará la cuarta edición de Eufòria, que aseguran vendrá cargada de novedades y caras nuevas en el jurado o los coach, y también ocho nuevos capítulos de El Foraster de Quim Masferrer. Gerard Romero presentará un nuevo programa de fútbol llamado Fanzone y Cèlia Espanya hará un trekking por el Himalaya en la segunda temporada de Lo Repte. Pues bien, todavía habrá mucho más contenido.

En cuanto a las novedades que han anunciado para las próximas semanas, podemos destacar un documental con muy buena pinta que aterrizará en TV3 el próximo 13 de enero. Bajo el título Et faran un home. Morts silenciades, Mireia Prats y Joan Torrents se adentran en el sufrimiento de las familias que enterraron a su hijo muerto en la mili de manera traumática. La cadena pública busca consolidarse en el periodismo de investigación y de denuncia con una nueva entrega en la que indagarán sobre las muertes accidentales, los suicidios y los asesinatos encubiertos a través de algunos testimonios directos de aquellas tropas de los años 80 y 90.

Morts silenciades, una de les estrenes de gener | 3Cat

Departament Amades, la nueva serie de 3Cat

Si hablamos de temas más alegres, podemos aplaudir la aparición de una nueva serie en el catálogo de la plataforma 3Cat. En esta ocasión, promocionan los capítulos que han preparado de Departament Amades. Será el 13 de enero, también, cuando pase a estar disponible una ficción «loca y macabra» que tendrá como escenario una oficina gris, infradotada y desconocida de la Generalitat. Se trata del Departament de Folkrore i Tradicions, una agencia encubierta que mantiene a raya a los personajes fantásticos del folclore catalán que viven entre nosotros.

¿Entre los actores que actúan? Nombres como Anna Moliner, Paula Jornet, Joan Esteve, Joan Negrié y Kike García. Los cameos serán buenos, teniendo en cuenta que han fichado a Berto Romero, Jordi Labanda, Mercè Arànega y Judit Martín.

Departament amades, la sèrie més destacada de 3Cat per al gener

3Cat estrena un podcast de true crime: AP-7, la narcopista

El 19 de enero, en 3Cat se estrenará un podcast de true crime nuevo de Catràdio que explora el narcotráfico y el crimen organizado a lo largo de la autopista que conecta Cataluña con el resto de Europa. A través de casos reales y testimonios de policías, intermediarios y personas afectadas, en este programa se reconstruirá cómo se ha convertido en un punto clave de las redes de drogas.

Será la periodista de sucesos Anna Punsí quien presente este AP-7, la narcopista que tiene muy buena pinta y puede enganchar a los fans del true crime.

Aquest serà el nou pòdcast de Catalunya Ràdio

Todas las novedades del Super3 para enero

¿Y los más pequeños qué novedades encontrarán en el Super3 durante enero? Uno de los titulares es que, a partir del 5 de enero, el canal infantil ampliará la banda sonora de los Beta con una canción que habla del enamoramiento. Pocos días después, la ficción Projecte Beta tendrá nuevos episodios que verán la luz el día 16.

El día 30 de enero, la tercera temporada de Fuet volverá a enganchar a los más pequeños cuando se estrene el segundo bloque de esta serie sobre la historia universal. ¿Y otra novedad? La versión en 3D de los Barrufets o más capítulos de Pokémon, One Piece, Bola de Drac Súper y Espies de veritat.

Quines novetats hi haurà en la programació infantil i juvenil? | 3Cat

Los teleespectadores tendrán una buena oferta, en los próximos días, un 2026 cargado de novedades.