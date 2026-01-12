Quim Masferrer forma parte del club selecto de presentadores de TV3, un trabajo que nunca habría pensado que sería para él porque era el heredero destinado a ponerse al frente del restaurante familiar. Siempre le gustó subir a los escenarios y, en el fondo, sabía que le gustaría trabajar delante de las cámaras. Una vez terminó sus estudios de Turismo, de hecho, dejó claro a sus padres que había cambiado de idea y que probaría suerte como comunicador porque quería cumplir su sueño. Y tenía maneras, por lo visto, sobre todo si nos fijamos en el vídeo que acaba de publicar 3Cat en su perfil de Instagram. En estas imágenes, vemos al presentador de El Foraster en una intervención estelar en la cadena pública cuando era solo un niño. ¿Cómo es esto y qué hacía allí?

Las imágenes datan de 1985, cuando él solo tenía 14 años. Este adolescente de pueblo formaba parte del equipo de niños de la escuela que invitaron al especial de Navidad de Tres i l’astròleg, un concurso presentado por Josep Maria Bachs que utilizaba la astrología como juego con un invitado cada semana y dos concursantes nacidos el mismo día que el invitado. Este pequeño Quim Masferrer preguntaba, con inocencia, si alguna vez había cosido un botón o si había estado al lado de un cazador en el momento de matar al jabalí.

Y lo que más gracia ha hecho, que aprovechara aquella intervención para hacer publicidad del restaurante familiar: «Yo no soy de Arbúcies, soy de Sant Feliu de Buixalleu. La pregunta es si en el restaurante Masferrer de Sant Feliu de Buixalleu, en mi casa vaya, servimos al público pollo con sabateres. No con zapatos, con sabateres… sabateres, un hongo«, insistía ante las preguntas del presentador que claramente no sabía qué eran. Cuando el astrólogo decía que sí que lo hacían, Quim reía y lo negaba: «Pues no».

Quim Masferrer apareció en el programa Tres i l’astròleg | TV3

El presentador aprovechó para hacer publicidad de su restaurante familiar | TV3

Los fans de Quim Masferrer, cautivados con las imágenes de su primera intervención en TV3

El vídeo se ha viralizado y muchísima gente ha comentado con iconos de corazones. Además, han querido destacar que tiene «la misma cara» y que ya «apuntaba maneras por entonces«. «Muy adorable«, «Qué momento más bonito«, «Está igual«, «Igual de espabilado y buen chico«, «Qué bonito no perder la esencia aunque pase el tiempo. ¡Felicidades! Dice mucho de una persona«, «Hace el mismo gesto que ahora, pero en miniatura. Qué entrañable poder tener imágenes de antes«, dicen ante esta recuperación del archivo de TV3.

«¡De pequeño ya era un crack!«, «Me encanta su naturalidad«, «Es igual que ahora, muy simpático«, «Y aprovecha para hacer publicidad del restaurante de casa«, «¡Qué espabilado!«, «Qué gracioso, bien avispado«, «Cómo mueve la cabeza, es igual que ahora» o «De pequeño ya era muy buena gente» son algunos de los comentarios que se han podido leer en una publicación nostálgica que ha hecho mucha gracia.