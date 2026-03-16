La primera intervención estelar de Quim Gutiérrez en TV3 cuando era niño

Quim Gutiérrez ha tocado el cielo en el mundo de la interpretación, con un Premio Goya a Actor Revelación que fue la primera de muchas metas en su carrera. Muchos de sus fans quizás no lo recuerden, pero el barcelonés debutó en TV3 con la serie Poble Nou y ahora la cadena ha compartido un vídeo suyo que grabaron en su momento. Era 1994, hace ahora 32 años, cuando lo veíamos en una de las ficciones más icónicas de la televisión pública.

Mucho ha llovido desde entonces, unos años en los que ha ido encadenando una participación en una película tras otra. Ahora, convertido en uno de los intérpretes del nuevo film de Pedro Almodóvar, se reencontrará con su pasado gracias a este post tan nostálgico.

En aquel momento, explicó qué le gustaba hacer en su tiempo libre. Con mucha gracia y salero, soltaba la lista de sus aficiones: «Pintar mis camisetas con arte grafiti, que es precioso y una pasada. O ir en moto, que no es una Yamaha, pero ni tan mal. Fórmula 1″.

También le gustaba jugar a videojuegos, en aquella época, tenía edad claro. ¿Y uno de los puntos que más gracia hizo? Cuando decía que le encantaba «enamorarse» porque encontraba que vivía «la flor de la vida». «Y ser del Club Super3. Sí, colega, fíu«, terminaba.

Los fans de Quim Gutiérrez aplauden el vídeo nostálgico

Como era de esperar, el post ha encantado a sus fans. En los comentarios que han escrito, un feedback muy positivo: «Qué gracia verlo tan pequeño, qué mono«, «Qué bonito y simpático«, «Qué tiempos«, «Me muero de risa» o «Qué vis cómica desde muy pequeño«. También hemos podido leer otros que reconocen que estaban muy enamorados de él en aquella época, cuando empezaba a ser un sex symbol: «Mi primer crush«, «Amor platónico para siempre» o «Yo estaba enamoradísima de Quim en esa época. Yo tenía 3 años menos y lo veía como un ídolo«.

Quim Gutiérrez, en su primera vez en TV3

Sólo hemos encontrado un comentario crítico con él y tiene que ver con el hecho de que se haya ido a trabajar fuera del cine catalán: «Este lleva siglos viviendo en Madrid y de la industria cinematográfica española… Tomas vuelo y te largas», han lamentado. Ante esto, sin embargo, curiosamente mucha gente lo ha defendido. Queda claro que gusta, y mucho, un Quim Gutiérrez con una legión de fans fiel desde hace muchos años.