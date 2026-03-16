La primera intervenció estel·lar de Quim Gutiérrez a TV3 quan era petit

Quim Gutiérrez ha toca el cel al món de la interpretació, amb un Premi Goya a Actor Revelació que va ser la primera de moltes fites en la seva carrera. Molts dels seus fans potser no ho recorden, però el barceloní va debutar a TV3 amb la sèrie Poble Nou i ara la cadena ha compartit un vídeo seu que van gravar en el seu moment. Era el 1994, ara fa 32 anys, quan el vèiem en una de les ficcions més icòniques de la televisió pública.
Molt ha plogut des de llavors, uns anys en els quals ha anat encadenant una participació en una pel·lícula rere a una altra. Ara, convertit en un dels intèrprets del nou film de Pedro Almodóvar, es retrobarà amb el seu passat gràcies a aquest post tan nostàlgic.
En aquell moment, va explicar què li agradava fer en el seu temps lliure. Amb molta gràcia i salero, deixava anar la llista de les seves aficions: “Pintar les meves samarretes amb art grafiti, que és preciós i una passada. O anar amb moto, que no és una Yamaha, però déu-n’hi-do. Fórmula 1″.
També li agradava jugar a videojocs, en aquella època, en tenia edat és clar. I un dels punts que més gràcia va fer? Quan deia que li encantava “enamorar-se” perquè trobava que vivia “la flor de la vida”. “I ser del Club Super3. Sí, col·lega, fiu“, acabava.
Els fans de Quim Gutiérrez aplaudeixen el vídeo nostàlgic
Com era d’esperar, el post ha encantat els seus fans. En els comentaris que han escric, un feedback molt positiu: “Quina gràcia veure’l tan petit, que mono“, “Que bonic i trempat“, “Quins temps“, “Em pixo” o “Quina vis còmica des de ben petit“. També hem pogut llegir d’altres que reconeixen que estaven molt enamorats d’ell en aquella època, quan començava a ser un sex symbol: “El meu primer crush“, “Amor platònic per sempre” o “Jo estava enamoradíssima del Quim en aquesta època. Jo tenia 3 anys menys i el veia com un ídol“.
Només hem trobat un comentari crític amb ell i té a veure amb el fet que hagi marxat a treballar fora del cinema català: “Aquest fot segles que viu a Madrid i de la indústria cinematogràfica espanyola… Agafes volada i fots el camp”, han lamentat. Davant d’això, però, curiosament molta gent l’ha defensat. Queda clar que agrada, i molt, un Quim Gutiérrez amb una legió de fans fidel des de fa molts anys.