TV3 tiene un caramelo con El Foraster de Quim Masferrer, que continúa liderando la noche de los lunes con una audiencia sumamente espectacular. Su visita a Tivenys, un pueblito del Baix Ebre con 237 habitantes, ha convencido al 28% de los telespectadores que tenían puesta la tele en prime time. Hablamos de una cifra brutal que se consigue pocas veces, últimamente, ya que representa casi medio millón de personas. En concreto, pueden presumir de haber retenido 469,000 telespectadores de media.

Lo más impactante es que han dejado en ridículo, una vez más, a la competencia. Y ahora en mayúsculas, ya que el segundo programa más visto de la noche se ha tenido que contentar con un 6.5% de share y, por tanto, 21.5 puntos menos que la cadena pública. Una gran bofetada, claro está, que demuestra que ni siquiera los últimos programas de La isla de las tentaciones pueden soñar con acercarse mínimamente.

El reality de las parejas infieles de Telecinco ha alcanzado un 6.5%, como decíamos, mientras que el siguiente clasificado -que se lleva el bronce, por tanto- es el especial informativo sobre la tragedia de los trenes que hizo Antena 3 con un 5.6% de cuota de pantalla. TVE hizo un programa informativo similar que, en su caso, solo convenció al 3.9% de la audiencia.

Quim Masferrer visita l’Assut de Tivenys | TV3

¿Qué pasó en la visita de Quim Masferrer a Tivenys?

En esta visita de El Foraster a Tivenys, se vivió un reencuentro muy bonito que emocionó a los telespectadores. Pero, antes, hablemos un poco de qué pasó en esta emisión. Quim Masferrer se encontró, nada más poner un pie en el pueblo, con dos vecinas jóvenes que quisieron reivindicar que se había dicho una mentira en uno de los programas que emitió hace un par de años. Cuando el presentador acudió a Xerta, un pueblo cercano a este, dijeron que el Assut les pertenecía y desde Tivenys lo niegan tajantemente: «¡Es nuestro! Mira, hay un cartel que así lo dice. Ven con nosotras, queremos que veas la maravilla de Tivenys», le dijeron desde una presa realmente espectacular.

De este paseo por el pueblito, hizo mucha gracia que se encontrara con un grupo de chismosos que demuestran que ahí todos se conocen. Prueba de ello, por ejemplo, que él estuviera hablando con una vecina y que supieran quién eran las tres personas que pasaron por allí en ese momento: «¡Claro, es la crack del pueblo! Quien nos cuida a los pequeños y a los mayores«. Quim Masferrer ha hablado con una vecina a quien ha visto espiar a los demás desde el balcón, quien le ha explicado que allí son expertos en cotillear hasta el punto de que tienen una expresión propia para referirse al arte de hablar de cotilleos: «Lo llamamos fer lo batxiller a estar al tanto de las cosas».

Habíamos dicho que había habido un reencuentro bonito en esta emisión y vaya si lo ha habido. El presentador se quedó con la boca abierta cuando volvió a ver a una de las personas que nos regaló uno de los momentos más emotivos de la historia del programa cuando bailaba románticamente con su marido, el Miquelet, en el comedor de su casa de Benifallet. El abrazo entre los dos ha sido bellísimo: «Qué ilusión, Cinteta, ¿cómo estamos? No sabía que vivía aquí. Aquel momento nos emocionó a todos«, dijo. Y ella también se emocionó mucho: «¡Pero qué alegría tengo! Te considero como un hijo más».

12 anys després, Quim Masferrer es retroba amb una de les persones que ens va regalar un dels moments més emotius de la història d'"El Foraster" 💙#lForaster3Cat pic.twitter.com/is34wvJvGY — 3Cat (@som3cat) January 19, 2026

Más adelante, hemos visto al presentador convertido en vendedor porque encontró un estanco donde se hace música en directo y le tocó a él atender a los clientes mientras tocaban la guitarra: «¿Quieres esta revista, dices? ¡Son 3 €!». Toda una serie de escenas tiernas y divertidas que vuelven a demostrar que este es un programa líder que gusta mucho.