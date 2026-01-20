TV3 té un caramel·let amb El Foraster de Quim Masferrer, que continua liderant la nit dels dilluns amb una audiència summament espectacular. La seva visita a Tivenys, un poblet del Baixe Ebre amb 237 habitants, ha convençut el 28% dels teleespectadors que tenien posada la tele al prime time. Parlem d’una xifra brutal que s’aconsegueix poques vegades, últimament, ja que representa gairebé mig milió de persones. En concret, poden presumir d’haver retingut 469.000 teleespectadors de mitjana.
El més impactant és que hagin deixat en ridícul, una vegada més, a la competència. I ara en majúscules, ja que el segon programa més vist de la nit s’ha hagut d’acontentar amb un 6,5% de share i, per tant, 21,5 punts menys que la cadena pública. Una gran bufetada, és clar, que demostra que ni tan sols els últims programes de La isla de las tentaciones pot somiar d’apropar-s’hi mínimament.
El reality de les parelles infidels de Telecinco ha assolit un 6,5%, com dèiem, mentre que el següent classificat -que s’endú el bronze, per tant- és l’especial informatiu sobre la tragèdia dels trens que va fer Antena 3 amb un 5,6% de quota de pantalla. TVE va fer un programa informatiu similar que, en el seu cas, només va convèncer el 3,9% de l’audiència.
Què va passar a la visita de Quim Masferrer a Tivenys?
En aquesta visita d’El Foraster a Tivenys, va viure’s una retrobada molt maca que va emocionar els teleespectadors. Però, abans, parlem una mica de què va passar en aquesta emissió. Quim Masferrer va trobar-se, només posar un peu al poble, amb dues veïnes joves que van voler reivindicar que s’havia dit una mentida en un dels programes que va emetre fa un parell d’anys. Quan el presentador va acudir a Xerta, un poble proper a aquest, van dir que l’Assut els hi pertanyia i des de Tivenys ho neguen taxativament: “És nostra! Mira, hi ha un cartell que així ho diu. Vine amb nosaltres, volem que vegis la meravella de Tivenys”, li han dit des d’una presa realment espectacular.
D’aquesta passejada pel poblet, ha fet molta gràcia que es trobés amb una colla de tafaners que demostren que allà tots es coneixen. Prova d’això, per exemple, que ell estigués parlant amb una veïna i que sabessin qui era les tres persones que van passar per allà en aquell moment: “És clar, és la crac del poble! Qui ens cuida als petits i als grans“. Quim Masferrer ha parlat amb una veïna a qui ha vist espiar els altres des del balcó, qui li ha explicat que allà són experts a xafardejar fins al punt que tenen una expressió pròpia per referir-se a l’art de parlar de xafarderies: “En diem fer lo batxiller a estar a l’aguait de les coses”.
Havíem dit que hi havia hagut un retrobament maco en aquesta emissió i vaja si n’hi ha hagut. El presentador s’ha quedat amb la boca oberta quan ha tornat a veure una de les persones que ens va regalar un dels moments més emotius de la història del programa quan ballava romànticament amb el seu marit, el Miquelet, al menjador de casa seva de Benifallet. L’abraçada entre els dos ha estat maquíssima: “Quina il·lusió, Cinteta, com estem? No sabia que vivia aquí. Aquell moment ens va emocionar a tots“, ha dit. I ella també s’ha emocionat de valent: “Però quina alegria que tinc! Et considero com un fill més”.
12 anys després, Quim Masferrer es retroba amb una de les persones que ens va regalar un dels moments més emotius de la història d'"El Foraster" 💙#lForaster3Cat pic.twitter.com/is34wvJvGY— 3Cat (@som3cat) January 19, 2026
Més endavant, hem vist el presentador convertit en venedor perquè ha trobat un estanc on es fa música en directe i li ha tocat a ell atendre els clients mentre tocaven la guitarra: “Vols aquesta revista, dius? Són 3 €!”. Tot un seguit d’escenes tendres i divertides que tornen a demostrar que aquest és un programa líder que agrada i molt.