Telecinco estira els últims reductes de la seva novena temporada de La isla de las tentaciones. Es diu aviat que un programa que consisteix a tancar parelles en dues vil·les de República Dominicana perquè es deixin temptar per solters i solteres i acabin posant-li les banyes a les parelles triomfi tantíssim. En tot cas i després de veure una edició que ha enganxat moltíssim els espectadors a través de les xarxes socials, la cadena ha decidit mantenir la seva triple emissió setmanal fins i tot per als debats finals. La setmana anterior es van poder viure els retrobaments dels participants quatre mesos després de La isla de las tentaciones i aquesta setmana han arrencat els tres debats amb Sandra Barneda per saber què ha passat en els últims dos mesos, sobretot ara que han pogut veure les imatges de tot el que ha passat per la pantalla petita.
Una possible infidelitat i el tens cara a cara d’una parella
Un cara a cara que potser ha deixat bojos els espectadors de Telecinco l’han protagonitzat Sandra i Juanpi. La parella actualment es troba concursant a Gran Hermano Dúo, però, com és una emissió gravada, això no ha impedit veure com encara es comporten com el gat i el gos. La parella va acabar la seva experiència cadascú per la seva banda, ell amb una soltera anomenada Mara i ella va intentar tenir una relació amb Andrea, el seu solter preferit, que es va acabar tan bon punt ell va sentir que “la situació el sobrepassava” i començava a sentir-se “angoixat”. Com han canviat les coses entre ells aquests mesos? Amics no ho són, i això ha quedat ben clar davant la presentadora. “L’odio i l’odiaré sempre. No la vull tenir dins la meva vida”, ha etzibat el nou davant les dues Sandra. El conflicte entre ells arriba per les mentides i les infidelitats prèvies a les que han passat dins el reality. Resulta que Juanpi va tenir una aventura durant una nit de festa amb una noia abans del programa i va decidir ocultar aquesta informació que, durant la primera emissió, ell va revelar sense que ho sentís la seva xicota. Ara bé, un cop vista la temporada totes aquestes mentides han acabat sortint a la llum.
Primer han abordat les paraules de Juanpi parlant de la seva “broma sobre l’atracció sexual per la mare de Sandra”. La noia ha esclatat de nou, com era evident. “No ho diguis en un programa. La meva mare t’odia pel que has deixat anar per la boca”, ha etzibat. La tensió ha anat escalant fins al punt de titllar-lo de mentider i fins i tot acusar-lo de mentir davant la presentadora. El dia de les presentacions de les parelles el noi va confessar sense dubtar que mai havia estat infidel -quan tot just feia cinc segons que havia admès la seva aventura secreta durant una festa-. “Ets mentider per naturalesa. Has mentit fins i tot a la presentadora”, ha criticat la participant. En tot cas, ell ha aprofitat aquesta situació per defensar-se i dir que descobrir les banyes que portava van servir perquè pogués ser infidel amb l’italià sense remordiments. Sigui com sigui, entre ells no sembla que hi pugui haver cap mena de pau.
El debat també ha portat novetats, com per exemple una suposada infidelitat de Mara, la xicota de Juanpi, amb un altre noi. Cal remarcar que ells van sortir de La isla separats, per poder conèixer-se fora, i malgrat que ara són parella, una de les participants ha compartit informacions que posen contra les cordes la relació. Helena, la parella de Rodri, ha avançat que Mara ha estat infidel. “Al desembre arribo a una discoteca d’Alacant i un noi em pregunta si Mara i Juanpi estan junts i em diu que s’ha estat ficant al llit amb ella tots aquests mesos fins fa una setmana“, ha explicat ella. Tot i no tenir proves físiques, va veure-les en el moment. Mara ha demanat aquestes suposades proves i ha negat els fets, davant la cara de Sandra que semblava gaudir la situació. “Vinga banyes! Què se sent? Qui és ara la mosqueta morta?”, ha preguntat ella burlant-se del seu ex.
Una aventura entre un solter i una exparticipant?
La nit ha donat molt de si i això que encara no hem vist tots els debats. Sandra Barneda va avançar la setmana passada que hi hauria novetats i canvis respecte a les parelles, com per exemple que Mayeli i Álvaro no han pogut venir a plató -cal recordar que ella està embarassada i que esperen el seu primer fill-. Una d’aquestes notícies era el possible affaire entre un solter i una exparticipant del programa que ha avançat una de les col·laboradores del debat. Marta Peñate ha explicat que tenia informació d’aquesta possible aventura entre Andrea -el temptador preferit de Sandra- i Alba, exparticipant de l’anterior edició i exparella de Gerard -el temptador de Claudia-. Un embolic que aniria bé col·locar en un croquis per entendre com funcionen les aventures d’aquests concursants.
Ell va estar de festa en una discoteca de Madrid on va coincidir amb Alba i altres nois. Segons les informacions que ha comentat Peñate, Andrea i Alba haurien intercanviat alguna cosa més que una copa i un número de telèfon, una informació que l’italià ha negat tot i admetre que la noia va semblar-li “molt atractiva”. En tot cas, com és tan amic de Gerard que és l’exparella d’Alba, ha afirmat per activa i per passiva que “mai faria res”. Si això ho ha fet per sortir de la situació, només ho sap ell. Ara per ara encara queden un parell d’emissions més del debat que prometen més escenes boges d’aquest reality surrealista.