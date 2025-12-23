Marta Peñate tanca un any molt complicat en l’àmbit personal sotmetent-se a noves proves. La concursant de realities i guanyadora de Supervivientes All Stars va patir un avortament fa uns mesos, poques setmanes després de saber que estava embarassada. La parella formada per la influencer i Tony Spina van compartir la notícia través d’un comunicat el passat estiu, explicant que havien anat a l’hospital després de veure “un petit sagnat” i allà havien descobert que l’embrió no tenia batec. Dies després, Marta Peñate va explicar que havia de prendre unes pastilles per poder expulsar el que quedava de l’embrió perquè no ho havia pogut fer de manera natural.
Mesos després d’aquest tràngol que ha viscut la parella, els vam poder veure junts a Supervivientes, on Marta Peñate va sorprendre el seu xicot que estava concursant al reality de Telecinco. Des de llavors, comparteix amb els seus seguidors els diversos estudis que ha estat realitzant per saber què ha pogut fallar en el seu embaràs i descobrir-ne les causes ocultes o les possibles alternacions metabòliques.
Marta Peñate se sotmet a més proves i repeteix la biòpsia
Una de les proves a les quals s’ha sotmès la creadora de contingut ha estat una biòpsia de l’endometri. Abans de passar a quiròfan, però, ha decidit compartir aquesta informació amb els seus seguidors. “Em repeteixen la biòpsia de l’endometri pel tema de l’avortament, per a veure si tinc alguna cosa”, ha explicat la col·laboradora televisiva. Amb l’outfit reglamentari portant una bata d’hospital i una protecció per recollir els cabells, Marta Peñate ha revelat que és el segon cop que faran aquesta prova, i que els resultats de les proves immunològiques a les quals també s’ha sotmès les rebrà el pròxim mes de febrer.
En tot moment, la col·laboradora ha recalcat que “té fe” respecte als resultats que pot rebre després de les proves. Des que va perdre la criatura que esperava després de molts mesos intentant ser mare, no ha deixat de buscar solucions i fer-se proves per aconseguir el que més desitja. Segons ha explicat, ha necessitat sedació per les característiques del seu úter a l’hora de sotmetre’s a la biòpsia. “Em seden perquè tinc un úter complicat i treure’m un trosset de l’endometri costa, però a mi no em suposa cap problema que em sedin perquè després m’aixeco molt bé”, ha expressat. “No sé per què, però tinc fe en què això sortirà bé”. Una visió positiva de cara a les proves per trobar solucions i aconseguir un embaràs segur.
Així van compartir la notícia
Marta Peñate i Tony Spina van compartir amb els seus seguidors la notícia tan dura de la pèrdua del bebè que esperaven el passat mes de juny. Tot just quan feia poques setmanes que havien descobert que podrien ampliar la família i que era una de les seves grans il·lusions, havien de pair una notícia molt dura. “Això ha estat un dels cops més grans de la nostra vida. És dur? Sí. La probabilitat que passés alguna cosa després del batec i del progrés que tenia era baixa, però podia passar”, va confessar.
“Hem de reconèixer que ara mateix tenim ganes de fugir, oblidar i no enfrontar-nos a la realitat, però cal fer-ho. Estem paralitzats i passarem alguns dies dolents. Encara que siguin moments durs, continuem tenint motius per a somriure”, van explicar en aquest comunicat que van compartir amb els seus seguidors a les xarxes socials. Sembla, doncs, que la parella vol continuar lluitant per aconseguir el seu objectiu i poder ser pares aviat.