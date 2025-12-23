Marta Peñate cierra un año muy complicado en el ámbito personal sometiéndose a nuevas pruebas. La concursante de realities y ganadora de Supervivientes All Stars sufrió un aborto hace unos meses, pocas semanas después de saber que estaba embarazada. La pareja formada por la influencer y Tony Spina compartieron la noticia a través de un comunicado el pasado verano, explicando que habían ido al hospital después de ver «un pequeño sangrado» y allí habían descubierto que el embrión no tenía latido. Días después, Marta Peñate explicó que debía tomar unas pastillas para poder expulsar lo que quedaba del embrión porque no lo había podido hacer de manera natural.

Meses después de este trance que ha vivido la pareja, los pudimos ver juntos en Supervivientes, donde Marta Peñate sorprendió a su novio que estaba concursando en el reality de Telecinco. Desde entonces, comparte con sus seguidores los diversos estudios que ha estado realizando para saber qué pudo fallar en su embarazo y descubrir las causas ocultas o las posibles alteraciones metabólicas.

Marta Peñate se somete a más pruebas y repite la biopsia

Una de las pruebas a las que se ha sometido la creadora de contenido ha sido una biopsia del endometrio. Antes de pasar a quirófano, sin embargo, ha decidido compartir esta información con sus seguidores. «Me repiten la biopsia del endometrio por el tema del aborto, para ver si tengo algo», ha explicado la colaboradora televisiva. Con el outfit reglamentario llevando una bata de hospital y una protección para recoger el cabello, Marta Peñate ha revelado que es la segunda vez que harán esta prueba, y que los resultados de las pruebas inmunológicas a las que también se ha sometido los recibirá el próximo mes de febrero.

Marta Peñate pasa por quirófano para repetirse la biopsia del endometrio | Instagram

En todo momento, la colaboradora ha recalcado que «tiene fe» respecto a los resultados que puede recibir después de las pruebas. Desde que perdió la criatura que esperaba después de muchos meses intentando ser madre, no ha dejado de buscar soluciones y hacerse pruebas para conseguir lo que más desea. Según ha explicado, ha necesitado sedación por las características de su útero al someterse a la biopsia. «Me sedan porque tengo un útero complicado y extraerme un trocito del endometrio cuesta, pero a mí no me supone ningún problema que me seden porque después me levanto muy bien», ha expresado. «No sé por qué, pero tengo fe en que esto saldrá bien». Una visión positiva de cara a las pruebas para encontrar soluciones y lograr un embarazo seguro.

Así compartieron la noticia

Marta Peñate y Tony Spina compartieron con sus seguidores la noticia tan dura de la pérdida del bebé que esperaban el pasado mes de junio. Justo cuando hacía pocas semanas que habían descubierto que podrían ampliar la familia y que era una de sus grandes ilusiones, tuvieron que asumir una noticia muy dura. «Esto ha sido uno de los golpes más grandes de nuestra vida. ¿Es duro? Sí. La probabilidad de que pasara algo después del latido y del progreso que tenía era baja, pero podía pasar», confesó.

«Debemos reconocer que ahora mismo tenemos ganas de huir, olvidar y no enfrentarnos a la realidad, pero hay que hacerlo. Estamos paralizados y pasaremos algunos días malos. Aunque sean momentos duros, seguimos teniendo motivos para sonreír», explicaron en este comunicado que compartieron con sus seguidores en las redes sociales. Parece, pues, que la pareja quiere continuar luchando por conseguir su objetivo y poder ser padres pronto.