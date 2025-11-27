Marta Peñate revela la astronómica cifra que gana cada mes en Telecinco

Marta Peñate nunca lo hubiera dicho, pero ha acabado convirtiéndose en un personaje de televisión muy conocido. Ella era una estudiante de Periodismo más cuando, en 2015, decidió que se presentaría al casting de Gran Hermano para probar suerte y ver si podía disfrutar de una experiencia televisiva tan potente como esta. La fama le llegó, por eso, cuando la escogieron como concursante de La isla de las tentaciones y el público se mostró encantado con su fuerte carácter y las discusiones con Lester.

Ahora la vemos cada semana como tertuliana o participante destacada de otros realities de Telecinco como Supervivientes. ¿El resultado de tanta aparición pública? Un sueldo estratosférico. La tertuliana e influencer canaria asegura, en una entrevista muy potente, que ha llegado a ganar entre 30.000 y 40.000 € en un mes «bueno».

Su éxito es sumamente rentable, entonces, teniendo en cuenta que ahora mismo disfruta de la tranquilidad de tener unos ahorros muy importantes. La vida le ha cambiado bastante desde que entró en este mundo, ya que ella misma ha explicado que antes tenía que compaginar varios trabajos a la vez para poder pagarse los estudios. Después de la boda estelar que protagonizó con Tony Spina en esta última edición de SV, el número de seguidores no hace más que aumentar. En su Instagram, ya cuenta con casi 715.000 fans, que no son pocos.

Marta Peñate y Tony Spina protagonizaron un matrimonio en la última edición de Hondures | Telecinco

¿Cuánto dinero tiene ahorrado Marta Peñate después de una década trabajando en televisión?

Después de 10 años en televisión, ha hecho mucho dinero y le ha ido muy bien ser una hormiguita ahorradora. De hecho, no se ha escondido que ha logrado reunir una cantidad de dinero que no está al alcance de todos. Ahora mismo, en su cuenta personal tiene ni más ni menos que una cantidad que oscila entre 400.000 y 600.000 €.

«Sé que soy una privilegiada«, confiesa, señal de que al menos se da cuenta de que no es habitual tener tanto dinero disponible. En su caso, ha sido posible porque ha ganado mucho dinero en televisión -aquellos famosos 30.000 € mensuales de los que hablábamos- y como imagen de varias marcas que la han contratado como influencer para promocionar sus productos.

Marta Peñate ha participado en muchos realities | Telecinco

Le ha salido realmente rentable que la ficharan, en su momento, en Gran Hermano. Ahora, con una cuenta en el banco que muchos desearían, ella insiste en que continuará trabajando y ahorrando porque es consciente de que este es un mundo muy inestable donde esta entrada de dinero puede acabarse rápidamente.