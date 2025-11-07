La final de Supervivientes coronó a Rubén Torres como vencedor de la segunda edición del formato All Stars. El reality más extremo de Telecinco recuperó las caras y los concursantes que habían dado más juego en ediciones anteriores para llevarlos de nuevo a Honduras y demostrar por qué son los mejores supervivientes. Uno de los nombres que volvieron a enfrentarse a este reto fue Carlos Alba. El concursante se hizo famoso gracias a su participación en Masterchef y hace ahora cuatro años, en la edición de 2021 de Supervivientes, tuvo que abandonar el programa por culpa de una lesión. En esta segunda oportunidad, sin embargo, su continuidad en el concurso la decidió la audiencia en la recta final del concurso. Una vez ha vuelto a España, sin embargo, ha sufrido un buen susto que lo ha enviado a urgencias.

¿Qué le ha pasado a Carlos Alba?

A través de las historias temporales de su perfil de Instagram, el concursante del reality ha compartido el último susto que ha sufrido tras Supervivientes. Hace unos días sufrió la picadura de una araña en el brazo y las complicaciones posteriores lo han acabado enviando a urgencias. A pesar de que en Honduras, con todos los insectos y mosquitos que había en las playas paradisíacas, no sufrió ningún contratiempo, una vez ha vuelto a casa ha revelado cómo le ha afectado este problema tan animal.

Carlos Alba explica cómo le ha afectado un problema con una picadura de araña | Instagram

¿Qué tratamiento está siguiendo?

Días antes, había explicado que lo que no le había pasado en Honduras, problemas con las picaduras de mosquitos u otros insectos, lo había sufrido una vez llegaba a casa. «Me pasé dos meses en Honduras y no me picó ni un mosquito. Decían que era por la sangre, por mi sangre. Mis compañeros estaban fatal y yo nada», explicó. Ahora, ha aprovechado para actualizar la situación.

El concursante de Supervivientes revela el problema que ha sufrido con una araña | Instagram.

Hace unas horas que ha actualizado cómo se encuentra el brazo tras la picadura. En el vídeo, se puede ver cómo se ha inflamado buena parte del brazo desde la zona del codo y la tonalidad de la piel es rojiza. «Tengo el brazo como Popeye», ha expresado bromeando sobre el tema. Además, que la lesión «es dolorosa», del hospital le han recomendado un tratamiento con antibióticos y corticoides, pero quizás esto no sea suficiente y hay una posibilidad de que tengan que «abrir para sacar la infección». Sea como sea, habrá que estar atentos a las actualizaciones del caso, pero lo que queda claro es que se trata de un buen susto tras la experiencia en Honduras.