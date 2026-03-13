Supervivientes ha comenzado esta edición por todo lo alto con traiciones, acusaciones graves, robos, amenazas de abandono y problemas médicos. El grupo de famosos que han fichado ha sido todo un acierto, teniendo en cuenta que en ninguna edición anterior habían pasado tantísimas cosas en solo siete días. En la gala de este jueves, hemos visto escenas de todo tipo que podemos analizar para desgranar todo lo que ha dado de sí esta primera semana.

Por ejemplo, podemos hablar del castigo disciplinario que les han impuesto. Un Jorge Javier Vázquez muy enfadado les ha recriminado que se hayan saltado una norma nada menos que 16 veces. Les habían dejado muy claro que solo Álex Ghita podía encargarse de mantener encendido el fuego, pero sus compañeros le han estado ayudando: «Habéis sido varios y lo habéis hecho de manera reiterada, cuando nadie podía ayudarle». ¿La sanción? Que, desde ese momento, se quedarían sin fuego… lo que complica mucho su supervivencia.

Esta ha sido una semana muy complicada para Álex, de hecho, que no ha gestionado nada bien el hecho de estar nominado. En el momento en que debían pedir el voto para ser salvados, él dejó a todos sorprendidos cuando hizo lo contrario: «Sinceramente, prefiero ser el expulsado hoy«. Y no solo eso, sino que amenazó con abandonar: «Si me salváis, abandonaré el programa hoy mismo«. Como era de esperar, esta actitud no ha gustado a la organización que le ha pedido explicaciones. El entrenador personal ha reconocido que se siente «muy débil» y «sin fuerzas», el hambre le ha pasado factura y los televidentes han cumplido su deseo. Él ha sido el primer expulsado de esta edición, finalmente.

¿Quién ha sido el primer expulsado de Supervivientes? | Telecinco

Traiciones e insultos en las nominaciones, con mucha mala leche en Supervivientes

A los televidentes les encanta cuando llega el momento de las nominaciones. En este caso, la mala leche ha ido a más cuando uno de ellos ha cometido una traición que nadie esperaba. En las caras de los compañeros se evidenció su enojo, pero es que también le recriminaron su actitud falsa con palabras. ¿Qué ha pasado? Aratz Lakunza comenzó diciendo que nadie se lo merecía, pero hubo un giro inesperado y nominó a Claudia Chacón sin miramientos. Estos últimos días se les había visto muy unidos y habían mantenido conversaciones muy profundas, así que ella -ni nadie- entendió esta puñalada por la espalda.

Totalmente en shock, la chica le dejó claro que considera que no le parecía bien este doble juego: «Me parece feísimo después de todo lo que hemos hablado, eres un falso. Hemos llorado juntos y me parece muy feo y muy mezquino. Yo me guío por quien tengo a mi lado o a quien quiero más a la hora de nominar«. En las redes sociales, ha habido muchas críticas hacia él: «¿Y la nomina directamente? Hay gente que entra a un concurso y vendería a cualquiera«, dijo un usuario.

Toni Elías tampoco esperaba que los demás volvieran a nominarlo por segunda vez consecutiva. Y Almudena Porras, la nueva, ha tenido que resignarse cuando escuchó que la líder del grupo pronunciaba su nombre como concursante en la cuerda floja. Lo mismo con Marisa Jara, que volvió a recibir la furia de sus compañeros por culpa de un «comentario ruin y feo» que los hizo enfadar.

Las nominaciones han enfadado a los concursantes | Telecinco

Los médicos atienden de urgencia a Gabriela Guillén

En otro momento de la noche, los médicos tuvieron que intervenir cuando Gabriela Guillén sufrió un accidente en medio de una de las pruebas. La modelo, que se ha hecho famosa por su aventura con Bertín Osborne, se hizo daño mientras participaba en la prueba de líder en la que debía mantenerse agarrada a un tronco de madera horizontal sobre el mar. Después de tres minutos soportando la presión, tuvo que pedir ayuda: «Necesito la escalera, por favor, no quiero saltar al agua«.

La presentadora no cumplió su deseo e insistió en que, si quería bajar, podía hacerlo soltando las piernas: «Puedes bajar perfectamente». La chica, que no hacía más que pedir ayuda, finalmente se soltó y se dio un fuerte golpe cuando cayó al agua. Cuando le preguntaron si estaba bien, Gabriela no respondía y los demás se preocuparon: «¿Le ha entrado agua en los ojos?», se preguntaron. Ella seguía dentro del agua llorando, tocándose el pecho y sin reaccionar a las palabras de la presentadora, así que esta pidió que el equipo médico entrara a atenderla. No se supo nada más de ella, pero un rato después reapareció para nominar así que parece que todo quedó en un susto.

Los médicos deben actuar de urgencia en el reality | Telecinco

Una gala muy intensa que vuelve a demostrar por qué este es uno de los formatos que más funciona en Telecinco, uno de los pocos programas que todavía les da alegrías en cuanto a audiencia.