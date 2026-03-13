Supervivientes ha començat aquesta edició per la porta gran amb traïcions, acusacions greus, robatoris, amenaces d’abandonar i problemes mèdics. El grup de famosos que han fitxat ha estat tot un encert, tenint en compte que a cap edició de les anteriors havien passat tantíssimes coses en només set dies. A la gala d’aquest dijous, hem vist escenes de tot tipus que podem analitzar per desgranar tot el que ha donat de si aquesta primera setmana.
Per exemple, podem parlar del càstig disciplinari que els han imposat. Un Jorge Javier Vázquez molt enfadat els hi ha recriminat que s’hagin saltat una norma ni més ni menys que 16 vegades. Els havien deixat molt clar que només l’Álex Ghita podia encarregar-se de mantenir encès el foc, però els seus companys l’han estat ajudant: “Heu estat uns quants i ho heu fet de manera reiterada, quan ningú no podia ajudar-lo”. La sanció? Que, des d’aquell moment, es quedarien sense foc… cosa que complica molt la seva supervivència.
Aquesta havia estat una setmana molt complicada per a l’Álex, de fet, que no ha gestionat gens bé el fet d’estar nominat. En el moment en què havien de demanar el vot per ser salvats, ell ha deixat tothom parat quan ha fet el contrari: “Sincerament, prefereixo ser l’expulsat avui“. I no només això, sinó que ha amenaçat d’abandonar: “Si em salveu, abandonaré el programa avui mateix“. Com era d’esperar, aquesta actitud no ha agradat a l’organització que li han demanat explicacions. L’entrenador personal ha reconegut que se sent “molt dèbil” i “sense forces”, la gana li ha passat factura i els teleespectadors han complert el seu desig. Ell ha estat el primer expulsat d’aquesta edició, finalment.
Traïcions i insults a les nominacions, amb molt mala llet a Supervivientes
Als teleespectadors els encanta quan arriba el moment de les nominacions. En aquest cas, la mala llet ha anat a més quan un d’ells ha comès una traïció que ningú no s’esperava. En les cares dels companys s’ha evidenciat el seu enuig, però és que també li han recriminat la seva actitud falsa amb paraules. Què ha passat? L’Aratz Lakunza ha començat dient que cap no s’ho mereixia, però hi ha hagut un gir inesperat i ha nominat la Claudia Chacón sense miraments. Aquests últims dies se’ls havia vist molt units i havien mantingut converses molt profundes, així que ella -ni ningú- no ha entès aquesta ganivetada per l’esquena.
Totalment en xoc, la noia li ha deixat clar que considera que no li semblava bé aquest doble joc: “Em sembla lletgíssim després de tot el que hem parlat, ets un fals. Hem plorat junts i em sembla molt lleig i molt mesquí. Jo em guio per qui tinc al meu costat o a qui estimo més a l’hora de nominar“. A les xarxes socials, hi ha hagut moltes crítiques capa ell: “I la nomina directament? Hi ha gent que entra a un discurs i vendria a qualsevol“, ha dit un usuari.
El Toni Elías tampoc no s’esperava que els altres tornessin a nominar-lo per segona vegada consecutiva. I l’Almudena Porras, la nova, ha hagut de resignar-se quan ha sentit que la líder del grup pronunciava el seu nom com a concursant a la corda fluixa. El mateix amb la Marisa Jara, que ha tornat a rebre la fúria dels seus companys per culpa d’un “comentari roí i lleig” que els ha fet enfadar.
Els metges atenen d’urgència a Gabriela Guillén
En un altre moment de la nit, els metges han hagut d’intervenir quan Gabriela Guillén ha patit un accident enmig d’una de les proves. La model, que s’ha fet famosa per la seva aventura amb Bertín Osborne, s’ha fet mal mentre participava a la prova de líder en la qual havia de mantenir-se agafada a un tronc de fusta horitzontal a sobre del mar. Després de tres minuts suportant la pressió, ha hagut de demana ajuda: “Necessito l’escala, si us plau, no vull saltar a l’aigua“.
La presentadora no ha complert el seu desig i ha insistit que, si volia baixar, ho podia fer deixant anar les cames: “Pots baixar perfectament”. La noia, que no feia més que demanar ajuda, finalment, s’ha deixat anar i s’ha fet un fort cop quan ha caigut a l’aigua. Quan li ha preguntat si estava bé, la Gabriela no responia i els altres s’han preocupat: “Li ha entrat aigua als ulls?”, s’han preguntat. Ella seguia a dins de l’aigua plorant, tocant-se el pit i sense reaccionar a les paraules de la presentadora, així que aquesta ha demanat que l’equip mèdic entrés a tendre-la. Ja no s’ha sabut res més d’ella, però una estona després ha reaparegut per nominar així que sembla que tot ha quedat en un ensurt.
Una gala molt intensa que torna a demostrar per què aquest és un dels formats que més funciona a Telecinco, un dels pocs programes que encara els dona alegries pel que fa a l’audiència.